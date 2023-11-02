認了三立投資中嘉 NCC允諾促限期改正

立法院交通委員會1日邀國家通訊傳播委員會(NCC)主委陳耀祥列席報告業務概況，陳證實三立有入股中嘉。(記者曾吉松／攝影)

台灣第二大有線電視集團「中嘉」上月初遭爆料不僅上層股東異動，三立透過轉投資 上層控股公司，控制中嘉股權達27%，不但違反當年核准交易案時的承諾，國家通訊傳播委員會NCC更放任。時代力量立委邱顯智昨質詢「三立與萬海有沒有成為中嘉的上層股東？」NCC主委陳耀祥說「三立有、萬海還在調查」，允諾會請業者改正。

陳耀祥表示，根據初步掌握的資料是有，後續會先請相關業者改正、處理股份，沒有改正才會考慮撤銷原許可。邱顯智批評NCC只輕描淡寫要業者「限期改正」，等同鼓勵其他業者或股東公然踩紅線，NCC設定的附款與承諾「只是塑膠」。

立委陳椒華也提出相關質詢，陳耀祥答詢表示，三立違反媒體壟斷條款確實有其嚴重性。陳椒華則認為NCC調查進度緩慢；交委會限陳耀祥一個月內到委員會報告調查結果。

2018年12月，以宏泰集團掌門人林鴻南為首的團隊，用泓順投資公司名義，斥資台幣515億元(約15億9056萬美元)吃下中嘉全部股權。NCC當時要求「非經本會核准，參與投資受讓人事業之關係企業或自然人股東，不得直接或間接經營或控制新聞頻道。」意即要防止有線系統整合新聞頻道造成媒體壟斷。

不過，泓順投資上面還有泓勝投資、泓策創投約5、6層的公司，最終受益人共有5大法人股東，包括公益信託林堉璘宏泰教育 文化公益基金轉投資的璽兆投資與銓陞投資、泓策投資、榮盛投資、弘倉公司，還有個人股東郭冠群及其配偶王美文。

根據經濟部資料，持股中嘉約25%的泓策投資，3名持股董事早在2019年全數降至零，持股約15%的榮盛投資，原股東陳繼業等人的持股也在2020降至零。

針對立委指控與質疑，NCC強調本案已請中嘉集團到會說明，亦函請經濟部及中嘉提供股權資料，「如有違反當時承諾的具體事證，最重得廢止原許可投資處分」。但官員說，依法規定，業者上層（第一層）股東變動超過5%要向NCC申報，但再上一層的股東並不需申報。

「五層投資術沒違法，但有爭議，算是巧門。」熟悉經營權律師與業界人士表示，設計這麼多層都是為了特殊目的，大多是為滿足規範，又想規避掉一些事情，可能是隱私 ，也或許是不願讓外界知道。

律師說，這種投資架構的好處是，不管原本上面的投資組合團隊如何變動，等下次中嘉要交易的時候，只要賣掉最下面一層的公司泓順投資即可。

業界則認為，中嘉已違反當初核准交易時的承諾，若依此邏輯，以後任何交易只要架個好幾層，NCC查不到也管不著，凸顯法規不足之處。