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Q3又衰退 台經濟成長率陷1.5%保衛戰

記者陳素玲╱台北1日電
主計總處表示，目前台灣經濟情勢處在「好轉」階段，9月景氣燈號已轉黃藍燈，研判景氣復甦會以緩步回升方式改善。(記者許正宏／攝影)
主計總處表示，目前台灣經濟情勢處在「好轉」階段，9月景氣燈號已轉黃藍燈，研判景氣復甦會以緩步回升方式改善。(記者許正宏／攝影)

主計總處昨天發布第3季國民所得概估統計，由於民間投資、廠商庫存去化明顯不如預期，主計總處將第3季GDP（國內生產毛額）成長率下修至2.32%，較8月預測數減少0.22個百分點，若第4季維持先前估計值不變，全年GDP成長率為1.55%，下修到1.5%邊緣。

主計總處指出，雖然第3季出口金額達1149億美元高於預期，但廠商資本支出放緩，民間投資動能疲弱，第3季GDP成長率概估為2.32%。

主計總處簡任視察王翠華表示，第3季下修原因是資本形成明顯不如預期，除了民間投資放緩，庫存去化原本認為近尾聲，但看起來還在進行中。她說，8月預測時觀察各大廠並未下修全年資本支出，雖然上半年投資減少，下半年應會遞延投資，但到第3季民間投資動能依然放緩，加上基期因素，亦即自2018年起連續5年平均每年成長幅度達8.17%，雖然投資規模較疫情前高，但年變動仍呈現衰退。

主計總處概估第3季民間消費實質成長8.9%，服務消費仍是帶動成長的關鍵動能。

展望未來，王翠華表示，第4季經濟表現對全年經濟成長非常重要，目前國發會9月景氣燈號已轉為黃藍燈，雖然國發會表示會有短期波動，但景氣緩步改善中；財政部也認為基期因素第4季出口可望正成長，對經濟表現都有幫助，下個月主計總處還會根據新的經濟情勢進行修正。

此外，台經院也在昨日發布9月製造業景氣燈號，持續為代表景氣低迷的黃藍燈。台經院指出，台灣製造業因國際消費性電子新品推出而有拉貨需求，傳統產品則因歐美經濟疲軟，仍未有明顯大單，但時序邁入年末消費旺季備料需求，致9月出口由負轉正，外銷訂單及生產指數等年減率皆較上月縮小，推升原物料投入面及需求面等指標表現。

不過，台經院也示警，近期以哈戰爭引發國際天然氣及油價攀升，若有新的外部衝擊，可能推升各國物價再次上漲，增添各國央行抗通膨的壓力，讓高利率環境維持更長時間，而不利於消費及投資的成長，這是否會影響製造業未來表現，仍需密切觀察後續發展。

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