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蔣中正日記／將領突圍前竟先發電報通知太太 氣煞老蔣

記者程嘉文／台北即時報導
中共稱徐蚌會戰為淮海戰役。（取材自新華網）
中共稱徐蚌會戰為淮海戰役。（取材自新華網）

蔣中正日記第一批，10月31日在台灣舉行新書發表會。根據書中所述，1948年底，國軍在遼瀋、徐蚌、平津三大會戰都慘敗，接下來一年，整個大陸全部赤化。對於兵敗如山倒，蔣日記中充滿對國軍幹部「貪婪怯弱」風氣的不滿，因此他來到台灣後，設立政戰制度，並邀請前日本軍官組織「白團」擔任顧問。即使美方表達反對，並結合陸軍總司令孫立人掣肘，但蔣仍堅持實行。美方的「聯孫制蔣」企圖，也迫使蔣將孫罷黜軟禁。

由國史館前館長呂芳上主持的民國歷史文化學社，今天出版蔣中正日記第一批，1948至1954年。

1948年2月21日，蔣中正日記的「反省錄」提及，二〇五師長劉樹勳捲款潛逃，痛悔多年來都沒建立起健全的軍需制度。年底徐蚌會戰爆發，國軍12兵團被共軍包圍覆沒，司令黃維突圍被俘。12月25日，蔣日記寫道，黃維在突圍之前，居然先發電報給太太，「此種將領何能望其為革命而犧牲，思之痛憤自慚」。對於多位將領兵敗被俘，他一方面難過，同時又感慨「腐敗無能之將領又被淘汰一部，其足惜乎」。

政府遷台後，蔣在1951年4月8日記下「國軍恥辱」五大項：包括「不學無術，捨本逐末」、「膽大心粗，好高騖遠」、「虛為輕浮，妄上欺下」、「朝三暮四，寡廉鮮恥」與「不能擬訂具體方案，不了解動員補充，不注重聯勤業務，不考驗戰鬥技術、軍士教育」。

此外，蔣對部屬不敢全力死戰也嘖有煩言，抱怨當國軍兵敗時，官兵不僅甘作俘虜，甚至不能將手頭裝備摧毀，讓共軍繼續拿來對付自己人。他因此還制訂標語，要求「臨危應破壞武器工具，勿為匪用」以及「至死不作俘，受傷不叫苦」。

共軍 教育 日本

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