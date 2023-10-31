台取名字 家豪、淑芬最多 新世代愛恩碩、品妍

根據內政部《全國姓名統計分析》，「淑芬」跟「家豪」繼續蟬聯台灣最常見名字冠軍。(取材自臉書)

台灣今年首度統計名字取用疊字情形，其中女性占98.19%、男性僅1.81%，其中女性又以婷婷、玲玲、莉莉最多。至於最常見名字中，「家豪」與「淑芬」再度蟬聯第一。

內政部 表示，據最新出版的「全台姓名統計分析」，取用疊字人口數有6萬7571人，其中男性為1220人(1.81%)，女性為6萬6351人(98.19%)，顯示女性取用疊字名字占絕大多數。

內政部說，依2023年6月30日戶籍資料為基準，前3大取用疊字名字，男性依序為彬彬(55人)、安安(49人)、明明(45人)；女性依序為婷婷(4536人)、玲玲(3834人)、莉莉(3735人)。

內政部表示，台灣民眾前3大常見名字，男性依序為家豪（1萬4038人）、志明（1萬2719人）、建宏（1萬2196人）；女性依序為淑芬（3萬1879人）、淑惠（3萬420人）、美玲（2萬7487人）。「家豪」從101年起、「淑芬」從99年起，連續奪得第一。

內政部指出，隨著世代的不同，取名趨勢也出現變化，以2021年為例，男性「恩碩」、女性「品妍」為最夯，「宥廷」、「子睿」、「苡菲」、「雨霏」也獲得青睞。

內政部說，全台總人口數2337萬3283人，前10大姓人數為1233萬9778人，占總人口數52.79%；而全台前百大姓人數為2258萬2375人，占總人口數96.62%，可見人口集中大姓情形，極為明顯。

內政部表示，前10大姓依序為陳、林、黃、張、李、王、吳、劉、蔡、楊，都是單姓，較107年減少10萬3098人，其中黃姓減少2萬3980人最多，蔡姓減少2186人最少。

內政部說，2023年全台姓氏數量共計1785姓，其中包括單姓1667姓，人數為2333萬7790人；複姓118姓，人數為2萬7404人；其他包括「原住民 傳統姓名」及「以中文原名或外文音譯者」等共8089人。

據內政部最新統計，前20大 姓的老化指數以郭姓最高為158.64、劉姓次之為157.68。

內政部指出，老化指數是老年人口相對幼年人口比例，今年6月30日全台老化指數為149.05；而前20大姓的老化指數，以郭姓最高為158.64，劉姓次之為157.68。

內政部說，觀察前20大姓，90歲以上人口比率以劉姓0.76%最高；而前20大姓幼年人口比率，則以許姓12.45%最高。