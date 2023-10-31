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人文危機 世新大學中文系傳停招 學者痛心

台灣新聞組／台北31日電
世新大學中文系由於招生狀況不佳，系方內部研擬在2025學年起停招。(本報資料照片)
世新大學中文系由於招生狀況不佳，系方內部研擬在2025學年起停招。(本報資料照片)

世新大學中文系停招引發熱議，校方昨天證實中文系已提出停招規畫。教育部表示，學校如有調整系所需求，可於明年3月提申請，教育部將依規定審查，並檢視是否妥為進行校內溝通程序。

本報系聯合報報導，台灣中文學會昨天發表聲明指出，世新校方與中文系師生仍應保有暢通管道，廣納意見、全面考量；也期待主管機關教育部除確保師生聲音被聽見與重視之外，更能從政策面著手，面對近幾年人文學科發展失衡的危機。

聲明也指出，中文系在語文教育及專業領域面對時代挑戰，一向與時俱進，積極面對。而人文底蘊並非無用，而是難以覺察。大學作為高等教育之所，厚植人文絕對是最好的人才投資，有理想的堅持，亦為大學社會責任所在。

台北中國時報報導，世新大學中文系以往每年大一新生都有50至60人，但今年僅26人，由於招生狀況不佳，系方內部研擬在2025學年起停招，不過後續還有很多程序要走。

世新大學表示，將持續以鮮明特色，吸引有志培養跨領域專業的高中生加入，唯面對少子化浪潮，「調整」之考驗，也是大學不得不為的因應之道。

擔任台灣中文學會常務理事的政大中文系教授林啟屏說，現在社會總是將大學教育與職場相對應，造成中文系的困境。如果大學變成職業訓練所，多數學者不會贊成，因為大學有其理想性，人文學科是知識圖譜的基礎學程，教育部應該協助發展。

對於中文系的困境，淡江大學中文系榮譽教授曾昭旭並不覺得意外，但很痛心，因為國家發展已經不均衡。他表示，語文(中文)是人文素養的基礎，當人文衰退，人的品質也會倒退，對國家社會將有重大影響。

中央社報導，台灣師範大學國文系教授徐國能表示，面臨少子女化衝擊，大學尤其私校在招生上面臨很多困難；人文學科因實用性不像商管或法政那麼強，學生畢業後求職可能比辛苦，導致人文學科在招生上形成排擠效應。

徐國能提到，學生就讀人文學科的意願並沒有想像中低，許多大學的中文系已積極轉型，調整課程內容，和社會有更多連結，除了傳統經史子集，也培養學生就業所需能力，例如當網路小編需要會的基本電腦排版、數位資訊能力等，中文系未來發展不至於走向絕對悲觀。

面對時代挑戰，徐國能認為，中文系不能自怨自艾，應該將傳統與現代結合，例如台師大文創學程結合編劇、電視劇製作、舞台劇、紀錄片等領域，深受學生歡迎。

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