遊蕩犬貓成保育類殺手 4千人遊行 護野生動物

野保團體29日舉辦「為野生動物而走」遊行活動，估計約4000人參與。(圖：野保團體提供)

野保團體昨天舉辦「2023為野生動物而走」遊行，約4000人參與。遊行團體提出落實精進犬貓源頭管理等三大訴求，並呼籲政府多與保育團體溝通。農業部 動保司長江文全回應，遊蕩犬貓管制，因城鄉差距，採多管齊下、因地制宜作法，執行優先性有差但工作內容一樣，也會多與不同團體溝通。

活動總召李宗宸說，根據農業部調查，去年全台遊蕩犬達16萬隻，截至今年10月14日，野生動物遭遊蕩犬貓攻擊件數為10年前的3倍，保育類的石虎與穿山甲暴露在遊蕩犬威脅下，若不重視，恐面臨絕種風險。呼籲政府落實精進犬貓源頭管理，採取有效措施以減少遊蕩犬貓，並強化民眾保育與動物福利 觀念。

農業部動保司及林業署共同推動「台灣原生種野生動物受遊蕩犬侵擾改善試辦專案計畫」，挺挺動物應援團執行長劉偉蘋說，主要訴求為「禁止餵食」，因餵食點消失，犬貓就不會聚集在野生動物出沒點，下一步討論重點為兼顧遊蕩犬貓福利下的安置方式。

民進黨立委洪申翰贊同遊行訴求，表示未來會在立法院持續監督試辦計畫推動及動保法執法落實，認為包含野生動物在內的自然資源治理都應回歸科學管理，將目前已成熟的科學研究落實到治理層面。

江文全說，實施動保法後發現具明顯城鄉差距，因此針對遊蕩犬控制採多管齊下、因地制宜方式，包含家犬登記、絕育、遊蕩犬收容、飼主責任教育 、寵物業管理等；各縣市執行內容相同，但會依各地情況調整比重、方式及執行優先性，並依據地方政府轄內狀況給予補助。