我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

地產投資／Airbnb、紐約市5招可和解

「謝謝馬修派瑞帶來的歡笑」劇迷在「六人行」紐約公寓外獻花致意

遊蕩犬貓成保育類殺手 4千人遊行 護野生動物

記者胡瑞玲／台北30日電
野保團體29日舉辦「為野生動物而走」遊行活動，估計約4000人參與。(圖：野保團體提供)
野保團體29日舉辦「為野生動物而走」遊行活動，估計約4000人參與。(圖：野保團體提供)

野保團體昨天舉辦「2023為野生動物而走」遊行，約4000人參與。遊行團體提出落實精進犬貓源頭管理等三大訴求，並呼籲政府多與保育團體溝通。農業部動保司長江文全回應，遊蕩犬貓管制，因城鄉差距，採多管齊下、因地制宜作法，執行優先性有差但工作內容一樣，也會多與不同團體溝通。

活動總召李宗宸說，根據農業部調查，去年全台遊蕩犬達16萬隻，截至今年10月14日，野生動物遭遊蕩犬貓攻擊件數為10年前的3倍，保育類的石虎與穿山甲暴露在遊蕩犬威脅下，若不重視，恐面臨絕種風險。呼籲政府落實精進犬貓源頭管理，採取有效措施以減少遊蕩犬貓，並強化民眾保育與動物福利觀念。

農業部動保司及林業署共同推動「台灣原生種野生動物受遊蕩犬侵擾改善試辦專案計畫」，挺挺動物應援團執行長劉偉蘋說，主要訴求為「禁止餵食」，因餵食點消失，犬貓就不會聚集在野生動物出沒點，下一步討論重點為兼顧遊蕩犬貓福利下的安置方式。

民進黨立委洪申翰贊同遊行訴求，表示未來會在立法院持續監督試辦計畫推動及動保法執法落實，認為包含野生動物在內的自然資源治理都應回歸科學管理，將目前已成熟的科學研究落實到治理層面。

江文全說，實施動保法後發現具明顯城鄉差距，因此針對遊蕩犬控制採多管齊下、因地制宜方式，包含家犬登記、絕育、遊蕩犬收容、飼主責任教育、寵物業管理等；各縣市執行內容相同，但會依各地情況調整比重、方式及執行優先性，並依據地方政府轄內狀況給予補助。

農業部 福利 教育

上一則

面對無人機 外島防區三原則下可開槍併用電子反制槍

下一則

緯創集團子公司工程師 手機鏡頭偷窺3女同事如廁

延伸閱讀

不藏了 炎亞綸捲性侵風暴低調4個月 露面現身同志遊行

不藏了 炎亞綸捲性侵風暴低調4個月 露面現身同志遊行
「與多元同行」台同志遊行17萬人參與

「與多元同行」台同志遊行17萬人參與
華埠大屠殺152周年 華美博物館舉行燭光遊行悼念

華埠大屠殺152周年 華美博物館舉行燭光遊行悼念
周末好處去／萬聖節狗狗遊行

周末好處去／萬聖節狗狗遊行

熱門新聞

趙天麟深陷婚外情風暴。聯合報系記者劉學聖／攝影

趙天麟小三是她…親密照關鍵時刻流出「更致命的在後面」

2023-10-25 15:01
新灃企業股份有限公司是全球主要的汽車腳踏墊與商用地墊專業製造商，董事長陳世文受訪表示，「台灣若被視為戰亂國家，不用說打仗，光是海岸線封鎖，就完了」，「台灣有機會還是要跟大陸合作」。(記者黃仲裕／攝影)

如買個保險 選民用腳投票 台30年最有感移民潮

2023-10-25 02:30
中廣董事長趙少康在臉書發文指出，郭台銘參選初期，面對中共當局會不會查他水表、干預他公司經營的提問時，曾豪氣干雲嗆聲「Please do it！」(取自趙少康臉書)

為教訓郭董介入大選？趙少康：老共小心適得其反

2023-10-23 09:49
甄珍（右）反擊劉家昌，要他拿出白紙黑字證據。（本報資料照片）

甄珍反擊了 曝兒「受劉家昌魔爪操控」內幕 怒轟：你配做父親嗎？

2023-10-27 21:06
民進黨立委趙天麟與女性友人多幀親暱照片外流，疑涉婚外情，愛家形象崩壞。（記者卜敏正／攝影）

綠委趙天麟疑涉婚外情 與女性親暱照外流 愛家形象崩壞

2023-10-23 20:18
鴻海集團創辦人郭台銘。（記者杜建重／攝影）

最新民調：郭台銘若參選到底 柯文哲、侯友宜民調幾打平

2023-10-23 02:40

超人氣

更多 >
廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2

廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2
華男逃亡＋坐牢16年 61歲開餐廳上榜米其林

華男逃亡＋坐牢16年 61歲開餐廳上榜米其林
3生肖女最旺夫：屬兔耐心相伴 這生肖打扮漂亮贏面子

3生肖女最旺夫：屬兔耐心相伴 這生肖打扮漂亮贏面子
釣魚手法被破解？「鐵鉤近在嘴邊」牠大口吃餌卻不上鉤

釣魚手法被破解？「鐵鉤近在嘴邊」牠大口吃餌卻不上鉤
章子怡斷開汪峰真實原因曝光 葛斯齊全說了

章子怡斷開汪峰真實原因曝光 葛斯齊全說了