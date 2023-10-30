萬聖節變調 諷高虹安「新政治提款機」被8人包圍

黑衣、畫臉譜男子出現在「新政治提款機」旁不停抽菸，被警方帶離。(記者張裕珍／攝影)

新竹市前晚萬聖節 大遊行，嘲諷市長高虹安的「新政治提款機」現身遊行活動，未料突然出現8名畫有八家將臉譜的年輕男子團團圍住「提款機」，還抽菸、嚼檳榔。民進黨 市議員楊玲宜昨指臉譜男是竹市府指派，市府駁斥「完全子虛烏有」，議員不應無端臆測和指控，造成市府形象受損。

近期「新政治提款機」在竹市街頭快閃出沒，嘲諷高虹安以政治手法操作前市長林智堅的新竹棒球場缺失，還預告要在萬聖節活動上發糖果。前晚，「新政治提款機」紙箱造型人7時許果真現身影像博物館前，以圖文嘲諷高虹安助理費公積金、入住回建築等，還沿途發糖果、咖啡包。

現場有民眾戴上林智堅臉譜，在政治提款機旁舉手拍照，也有人朝提款機喊「丟臉、走開」，或拉布條抗議，「請不要用報復的心態，毀掉孩子期待的活動」。

提款機現身不久，8名臉譜男圍住提款機，不停抽菸、嚼檳榔，刻意阻擋提款機行走，小孩想拿糖果也受阻，最後在民進黨市議員楊玲宜、陳建名及綠黨市議員劉崇顯等護送下才前進。

楊玲宜說，發揮創意，政治提款機裝扮有錯嗎？竹市已變成「高譚市」了？時代力量立委邱顯智批評，透過諷刺裝扮表達意見，是各項遊行常見的狀況，捍衛各方言論自由是執政者的責任。

「真正要譴責的是製作政治提款機的幕後人。」民眾黨議員李國璋說，第一時間看到照片，還以為黑衣人是來保護提款機，說不定是綠營做賊喊捉賊。民眾黨主席柯文哲說，「有時候你先去罵人家，然後人家回罵你；你說人家欺負你，為什麼一開始要用攻擊性的行為？」

國民黨立委鄭正鈐表示，溫馨的親子 同歡活動，不應受政治打擾，影響市民參與的愉悅心情。

竹市府表示，萬聖節活動出現具政治議題影射強烈的自製裝置，雖有表達自由的權益，但不顧眾多家長反對政治話題出現於活動上，其執意的行徑，外界自有公評，畫臉譜人士抽菸影響他人，市府也不樂見，也絕非市府指派，以上行為皆影響當日參與活動親子家庭的權益，也對兒童造成不良示範。