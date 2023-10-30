38輛新戰車明年抵台 興建掩體卡關 立委批離譜

明年底將有新戰車抵台。(示意圖，本報資料照片)

軍方日前證實，台灣對美採購M1A2T主力戰車首批38輛，明年底起陸續抵台，但陸軍計畫為戰車新建的45座戰甲車掩體，在全案設計案決標後，設計承商卻表示預算 額度不足，須自9億元(台幣，下同，約2771萬美元)額度提高到17億元，要漲成兩倍方能施作，否則只能興建20座，全案至今無法招標；而戰車訓練用的裝訓部長安營區、坑子口靶場整建工程，工程進度也全面落後。

針對上情，陸軍參謀長陳建義坦承，車堡興建問題是經過綜合報告書評估的結果。而坑子口靶場預定明年7月完成水土保持工程，年底新戰車抵台後，戰車砲射擊會安排2025年的6、7月在坑子口實施，陸軍屆時將分區分時訓練。坑子口整建工程在2026年完工。

陸軍戰甲車目前多採露儲，戰力保存能量堪慮，無法抵禦敵人「第一擊」。立法院外交及國防委員會日前審議國防部 明年度預算案，陸軍針對新接裝的108輛M1A2T戰車，規畫有陸軍戰甲車掩體興建工程案，計畫期程自2022至2025年實施興建的，全案總預算9億元，明年原應支用4億4500萬元，現在卻被陸軍修訂調降成20萬元。立委質疑，明年已是全案倒數第2年，此案卻毫無進度，非常嚴重。

國民黨 立委馬文君質詢，此案預定興建45座戰車掩體，編列9億餘元，但設計公司得標後卻通知須漲價為17餘億元。立委認這家專管公司曾參與國軍多項相關標案，投標時應知軍方興建標的數量與經費，得標後卻稱全案不能施作，要從9億漲價到17億元，全案漲價成兩倍預算才願繼續執行？立委認為離譜。

馬文君披露，專管公司要求，若不增加預算，全案須減成20座，陸軍須清楚說明，控管上出了什麼問題？將對整體戰力保存有何影響？不能讓專管公司予取予求。

民進黨立委王定宇並表示，M1A2T主力戰車明年就要交裝抵台，但包括訓練所需的陸軍裝訓部長安營區訓練場與裝訓部坑子口訓場整修工程，在2022年也因招標不順與工程進度問題，因此拆分兩個階段。但至今年8月止，工程進度僅21.03%，軍方必須找出影響工程問題，否則影響訓練。

馬文君、國民黨立委廖婉汝等人也質疑，戰車交裝在即，坑子口靶場目前僅水保工程標出，全案要延半年以上，陸軍卻無法清楚說明原因。