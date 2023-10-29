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故宮70萬件文物僅276國寶 蘇軾書前赤壁賦等17年才送審

記者陳宛茜／台北29日電
最近送審成為候選國寶的宋蘇軾〈書前赤壁賦〉因太珍貴，上次展出是2006年啟動文資分級審議前，啟動後不曾展出也無法送審，延緩登上「國寶」的時機。(記者林俊良／攝影)
最近送審成為候選國寶的宋蘇軾〈書前赤壁賦〉因太珍貴，上次展出是2006年啟動文資分級審議前，啟動後不曾展出也無法送審，延緩登上「國寶」的時機。(記者林俊良／攝影)

每逢國慶，故宮總是會推出「國寶展」，今年也不例外，展出7件國寶，以及6件等待文資局審查的「候選國寶」，預計3個月內分曉。實際上，要想當上國寶，除了先天條件（藝術性）要好，還要有後天的「天時地利人和」，這也讓同是萬里遷徙、渡海赴台的故宮近70萬件文物中，僅276件是文化部認證的國寶。

故宮書畫文獻處代理處長何炎泉透露，這批候選國寶將是「倒數第二批國寶」，大概再提報個兩到三批，故宮書畫處的「候選國寶」就全部提報完畢。

依照文資法規定，古物分為國寶、重要古物與一般古物等三級，故宮近期提6件送審國寶，分別是唐吳彩鸞「書唐韻」、宋蘇軾「書前赤壁賦」、宋李唐「大江浮玉」、元吳鎮「嘉禾八景」、明陳洪綬「畫隱居十六觀」、清傳綮「寫生」。

這批候選國寶中，「書前赤壁賦」被何炎泉稱為「最委屈的國寶」。此為蘇東坡手書「赤壁賦」的唯一真跡，以蘇大文豪跟赤壁賦在中國詩詞中的地位，此帖理當跟「寒食帖」、「江上帖」等蘇軾真跡同列為國寶，但「書前赤壁賦」卻到現在都沒有文資身分。

何炎泉分析，這是因為擁有國寶地位的書畫多為脆弱紙質，為了保護文物，往往要等到提件展覽時，才請古物審議委員配合實勘。而「書前赤壁賦」因為太珍貴，上一次展出（2006年）是前文建會啟動古物分級審議前，啟動後不曾展出也無法送審，延緩登上「國寶」寶座的時機。

以此次展出的限展國寶，五代南唐趙幹「江行初雪圖」為例，畫中的雪是以讓毛筆沾滿了白粉，然後用手指輕彈筆桿將白粉彈到畫紙上的「彈粉」技法完成，每公開展覽一次，就可能損傷畫中的「雪」一次。有學者參觀時便認為，此次展出的「江行初雪圖」跟30年前相比，畫中的雪彷彿「融了些」。

還有書畫作品是因「交友不慎」，無法成為國寶。何炎泉舉例，黃庭堅「致齊君尺牘」本身具國寶價值，但不幸跟偽作裱褙在同一卷文物中，又不能「損毀文物」剪下單獨送審，恐怕這輩子都無法成為國寶，比蘇軾「書前赤壁賦」還委屈。

故宮國寶之路 製表／聯合報生活文教中心
故宮國寶之路 製表／聯合報生活文教中心

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