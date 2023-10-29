「與多元同行」台同志遊行17萬人參與

台灣同志遊行昨天在台北市政府廣場展開，包括美、英、法、澳以及歐洲在台辦事處響應，估計國內外逾17萬人參與。(記者曾吉松／攝影)

第廿一屆台灣同志 遊行昨登場，由於疫情解封，觀光客增加，加上氣候適宜，多達17.63萬人參與。台灣彩虹公民行動協會理事長小鯨表示，台灣於2019年通過同婚專法，這對同志運動是難得的里程碑，性別平等教育法的訂定，台灣在國際也走得非常前面，希望未來執政黨能繼續守護這樣的成果，不要讓同志權益倒退。

小鯨表示，今年主題為「與多元同行」，真正的多元，應該是不需要藉由攻擊貶抑他人的方式，拉抬自身需求與價值，而是尊重彼此差異。同志議題不僅只是同性婚姻，還有很多未盡事項，今年邀請各種不同團體與同志一起倡議，包括ＨＩＶ感染者權益，另外還有移工、原住民等。

民進黨主席賴清德昨也出席參與。他表示，婚姻平權 只是台灣平權文化的起點，未來會跟大家在多元同行的路上一起邁進。蔡英文總統也在臉書上表示，婚姻平權四年過去，一路走來並不容易，願愛繼續團結這塊土地上的每個人。

民眾黨總統參選人柯文哲昨未出席，辦公室發言人吳怡萱表示，柯文哲過去努力建構一個平權城市，未來也會努力建構一個平權、多元及共融的國家。

國民黨 總統參選人侯友宜表示，國民黨籍同仁以及青年黨員都有參與這次同志遊行，非常重視性別平權，這是一個民主自由多元的價值。