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台北大巨蛋開箱 11月18日開放1.2萬民眾入場驗收

記者楊正海、邱書昱、林佳彣／台北28日電
台北市長蔣萬安27日開箱大巨蛋，站上投手丘化身為投手體驗。（記者潘俊宏／攝影）
台北市長蔣萬安27日開箱大巨蛋，站上投手丘化身為投手體驗。（記者潘俊宏／攝影）

台北大巨蛋使用執照獲北市府核准，12月3日預計舉辦亞錦賽，市長蔣萬安昨「開箱」大巨蛋，預計對外開放的測試賽11月18日登場，開放索票，逾一萬名球迷可免費進場體驗。蔣萬安說，真有穿越時空的感覺，「我想向32年前在雨中呼喊的球迷朋友回應，我們有巨蛋了」。

蔣萬安昨與副市長李四川、林奕華等人至大巨蛋開箱，蔣站上投手丘試投、到打擊區揮棒，坐在觀眾席時，也頻稱讚座椅舒服，不輸大聯盟球場，還拿著加油棒，想像比賽時替中華隊加油，甚至忘情喊出「韓國隊，三振他」。

台北市長蔣萬安27日開箱大巨蛋，站上投手丘化身為投手體驗。（記者潘俊宏／攝影）
台北市長蔣萬安27日開箱大巨蛋，站上投手丘化身為投手體驗。（記者潘俊宏／攝影）

蔣萬安說，30多年前在台北市立棒球場，也就是現在小巨蛋的所在地，一場大雨打亂當時中華職棒冠軍戰的賽程，引起現場上萬觀眾在雨中大喊「我們要巨蛋、我們要巨蛋 」；站在這裡，他有穿越時空的感覺。

他說，大聯盟專家7月中旬要求4大類須改善，包含本壘板後方內野防撞軟墊高度、防護網須加長、投手丘紅土跟草坪銜接部分等，都以球員和球迷安全為優先考量，市府已要求遠雄改善。

11月14日將辦第一次「閉門測試賽」，對外開放的測試賽在11月18日登場，免費讓1萬2000名觀眾入場。蔣萬安指出，2場測試賽已透過棒協邀請包含台北興富發等隊伍，透過測試賽了解球員對球場感受並取得回饋後改善。

大巨蛋座椅顏色被認為可能影響球員視線，蔣萬安表示，會告知遠雄可加裝椅套避免吃球，至於草皮部分，走過一遍感覺平順。他並說，球員休息室比過往有更細緻的設計，球員區的地面是軟質地，休息室也加裝防護墊，希望球員反饋他們的體驗，希望做得更好、更完善，播放影片的螢幕也會請遠雄盡快再加大。

遠雄副總楊舜欽說，螢幕面積達100坪，全台灣最大，閱讀性應該沒問題，若有需要再增加一些相關設施，都會評估。不過若再吊掛新的螢幕，要經過載重測試，現在球場都已鋪人工草皮，載重機具也沒辦法直接開進來，會等測試之後再評估。

楊舜欽說，座椅顏色會不會有影響，還是要透過球員的實際反饋，如果真的有「吃球」，就會改善。

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