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綠領人才夯 大學紛推ESG證照班 勞動部也開班

記者余采瀅、賴香珊、黃寅／台北28日電
面對企業亟需綠領人才，中興大學去年初成立「產業減碳推廣辦公室」，提供減碳資訊與諮詢，也培訓ESG專業人才，協助取得證照。(圖：興大產業減碳推廣辦公室提供)
面對企業亟需綠領人才，中興大學去年初成立「產業減碳推廣辦公室」，提供減碳資訊與諮詢，也培訓ESG專業人才，協助取得證照。(圖：興大產業減碳推廣辦公室提供)

台灣邁向2050淨零排放，未來企業必須針對產品提出碳排報告，也讓「綠領人才」炙手可熱，許多大學看準商機，紛紛推出ESG證照班，4天3萬元（台幣，下同，約924美元），報名就秒殺，雙證班6天收費5.5萬元，也幾乎每期都爆滿，還有學校瞄準非理工領域人才，開辦學士後專班，提供文科生跨域轉職的機會，吸引代理教師、貿易公司上班族報名。

不僅大學開課夯，勞動部的在職訓練，對於綠能課程的需求也同樣在增加。根據勞動部發展署統計，去年開辦的綠領人才相關課程總共122班、2000餘人參訓，今年截至9月底，則已開辦108班、2,300多人參訓，光是一門碳盤查的課，收32人，卻有高達164人報名。

逢甲大學今年開設淨零智慧永續學士後專班，分淨零減碳課程模組、智慧製造管理課程模組等兩組。專班主任呂晃志說，看到淨零碳排趨勢，加上半導體產業缺工，瞄準非理工領域人才，提供文、法、商科跨域轉職的機會，一開課，即有20人報名。

中興大學去年初成立「產業減碳推廣辦公室」，除提供減碳資訊與諮詢，也培訓ESG專業人才。興大減碳辦公室主任吳耿東說，去年起針對碳足跡量化、溫室氣體盤查及永續管理師開課，幾乎每期都爆滿，可見企業上對綠領人才的需求量不小。

東海大學同樣因應各企業需求，自2021年開始推出ESG證照班，從1開始的每年兩班，每班約50至60人，一路擴增到1年5班。另外像是暨南大學、勤益科大、朝陽科大等，也都有類似課程或工作坊，儘管收費不菲，仍頗受歡迎。

興大減碳辦公室主任吳耿東說，ESG遍及各領域，需要的是跨域人才，絕非理工科限定，尤其像是寫永續報告書、規畫導入營造ESG場域等，文科生可能更上手。

綠領人才炙手可熱，吳耿東也鼓勵大學生及社會新鮮人及早準備。他說，學生可善用與永續相關的校內通識課程、演講自學，讓自己具備ESG基礎概念，確認方向後可報名專業課程、考取證照；但考證照前要注意是否為國際認證，才能準確增加就業競爭力。

減碳 綠能 就業

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