我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登見王毅 重申負責任管理美中競爭

紐約雖為民主黨票倉 對移民問題看法已被艾伯特改變

隱退19年 56歲王祖賢突現蹤台中 網友曬合影

台灣新聞組╱台中27日電
王祖賢傳出人在台中，再度引發關注。(取材自微博)
王祖賢傳出人在台中，再度引發關注。(取材自微博)

56歲的台灣女星王祖賢退隱多年，日前陸網友拍到她現身大陸南京、廈門，昨天也有台灣網友在台中偶遇她並曬出合影，再度引發關注。從照片看出，王祖賢穿一身白衣，網友大讚王祖賢仙氣依舊，也有人驚訝：「頭臉好小」。

綜合媒體報導，小紅書上網友「vimutrent」昨天稍早曬出一組照片，透露有人在台中偶遇王祖賢，她穿著一身白衣坐在椅子上，大腿上放著黑色名牌包，坐在看似餐廳的休息區，對鏡頭開心比出剪刀手，狀態維持得當。

相片曝光後，大批網友留言：「好美，氣質還是和年輕的時候一樣」、「老了依然優雅」、「好想巧遇」、「臉真小」、「素顏的她依然最美」、「老了依然優雅」。

據報導，王祖賢就讀台灣國光藝校時被挖掘出道，代表作包含電影「倩女幽魂」系列、「賭神」、「城市獵人」等，她在2004年演出「美麗上海」後，就宣告息影離開演藝圈，全心在加拿大修佛。王祖賢曾遭同寺廟信徒爆料，說在溫哥華房產一堆，不愁吃穿，還有傳聞指她手頭上現金高達10億美元。先前曾傳出她將到中國定居，有網友解釋，王祖賢下個月就要回溫哥華，這次去中國主要是為靈岩山寺擴建選購材料，海運過去很划算。

小紅書 加拿大

上一則

黑白集／不問藍綠 「不識時務」的邱國正

下一則

冷眼集／藍白相親 柯文哲不能只想要嫁妝

延伸閱讀

王祖賢被目擊在台中出沒 56歲最新樣貌曝光

王祖賢被目擊在台中出沒 56歲最新樣貌曝光
養兒「妨」老

養兒「妨」老
王祖賢南京被偶遇 網驚：永遠的聶小倩

王祖賢南京被偶遇 網驚：永遠的聶小倩
網友偶遇王祖賢曬「女神照」 粉絲大讚：時光不敗美人

網友偶遇王祖賢曬「女神照」 粉絲大讚：時光不敗美人

熱門新聞

趙天麟深陷婚外情風暴。聯合報系記者劉學聖／攝影

趙天麟小三是她…親密照關鍵時刻流出「更致命的在後面」

2023-10-25 15:01
新灃企業股份有限公司是全球主要的汽車腳踏墊與商用地墊專業製造商，董事長陳世文受訪表示，「台灣若被視為戰亂國家，不用說打仗，光是海岸線封鎖，就完了」，「台灣有機會還是要跟大陸合作」。(記者黃仲裕／攝影)

如買個保險 選民用腳投票 台30年最有感移民潮

2023-10-25 02:30
中廣董事長趙少康在臉書發文指出，郭台銘參選初期，面對中共當局會不會查他水表、干預他公司經營的提問時，曾豪氣干雲嗆聲「Please do it！」(取自趙少康臉書)

為教訓郭董介入大選？趙少康：老共小心適得其反

2023-10-23 09:49
富士康集團中國多家企業經傳遭稅務稽查及用地情況現場調查。（路透）

郭台銘投入台總統大選之際 富士康在中多地企業傳遭查稅

2023-10-21 22:00
民進黨立委趙天麟與女性友人多幀親暱照片外流，疑涉婚外情，愛家形象崩壞。（記者卜敏正／攝影）

綠委趙天麟疑涉婚外情 與女性親暱照外流 愛家形象崩壞

2023-10-23 20:18
鴻海集團創辦人郭台銘。（記者杜建重／攝影）

最新民調：郭台銘若參選到底 柯文哲、侯友宜民調幾打平

2023-10-23 02:40

超人氣

更多 >
李克強心臟病發逝世 享壽68歲

李克強心臟病發逝世 享壽68歲
華女德國天鵝湖遇害 檢方披露凶殘過程 控男嫌強姦謀殺

華女德國天鵝湖遇害 檢方披露凶殘過程 控男嫌強姦謀殺
「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人