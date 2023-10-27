隱退19年 56歲王祖賢突現蹤台中 網友曬合影

王祖賢傳出人在台中，再度引發關注。(取材自微博)

56歲的台灣女星王祖賢退隱多年，日前陸網友拍到她現身大陸南京、廈門，昨天也有台灣網友在台中偶遇她並曬出合影，再度引發關注。從照片看出，王祖賢穿一身白衣，網友大讚王祖賢仙氣依舊，也有人驚訝：「頭臉好小」。

綜合媒體報導，小紅書 上網友「vimutrent」昨天稍早曬出一組照片，透露有人在台中偶遇王祖賢，她穿著一身白衣坐在椅子上，大腿上放著黑色名牌包，坐在看似餐廳的休息區，對鏡頭開心比出剪刀手，狀態維持得當。

相片曝光後，大批網友留言：「好美，氣質還是和年輕的時候一樣」、「老了依然優雅」、「好想巧遇」、「臉真小」、「素顏的她依然最美」、「老了依然優雅」。

據報導，王祖賢就讀台灣國光藝校時被挖掘出道，代表作包含電影「倩女幽魂」系列、「賭神」、「城市獵人」等，她在2004年演出「美麗上海」後，就宣告息影離開演藝圈，全心在加拿大 修佛。王祖賢曾遭同寺廟信徒爆料，說在溫哥華房產一堆，不愁吃穿，還有傳聞指她手頭上現金高達10億美元。先前曾傳出她將到中國定居，有網友解釋，王祖賢下個月就要回溫哥華，這次去中國主要是為靈岩山寺擴建選購材料，海運過去很划算。