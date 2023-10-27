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實施長照保險制將陷3大困境 衛福部不支持

記者林琮恩、梅緣緣／台北即時報導
長照保險制，衛福部長薛瑞元以3大困境表態不支持。(記者季相儒／攝影)
長照保險制，衛福部長薛瑞元以3大困境表態不支持。(記者季相儒／攝影)

為解長照財源難題，在野黨總統參選人提出「長照保險制」。副總統賴清德則表示，將延續現行稅賦政策，預計明年長照基金預算成長至876億元。衛福部長薛瑞元昨表態，不支持長照保險制，認為該制度會陷入3大困境，包括無法解決資源不足、政策無法長期規畫，當保險財源陷入困境，仍須以公務預算撥補等問題。

薛瑞元說，民眾常把長照保險聯想至全民健保，但健保開辦前，台灣醫療資源除少數偏鄉地區外，均已建置完備，但長照資源現仍持續布建，若改用保險制，經費無法用作資源建置；且保險經費須「隨收隨付」，無法由政府統籌，影響長照政策規畫。另國際採長照險制度的國家，最終均面臨財務難題，須由政府出面以公務預算撥補，或縮減給付項目、增加民眾自付額度。

「未來失能者漸增、繳保費者變少，長照保險恐陷入破產窘境。」台灣自立支援照顧專業發展協會名譽理事長林金立指出，台灣目前以特種基金作為財源，較能讓政府負起責任，協助長照資源深入偏鄉。北醫大高齡健康暨長期照護學系副教授林立峯則說，不論採用何種機制，均須重視「使用者付費」原則，才能引導民眾善用長照資源。

未來長照基金是否入不敷出？薛瑞元說，今年截至9月，各項稅收挹注長照基金748億元，長照基金餘額約1,187億元，預計5年內都不會出問題。長照司長祝健芳也說，長照基金設有安全準備機制，若餘款低於該年編列預算的一半，由公務預算撥款補足。

長照 保險 預算

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