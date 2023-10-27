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為長者設計的休閒娛樂不多 台灣高齡犯罪賭博逾2成

記者房荷庭／台北27日電
調劑身心別過界 高齡者休閒活動可能隱藏賭博犯罪問題，圖為長者在龍山寺公園內下棋，圖中人物與新聞無關。記者季相儒／攝影【作者：張幼芳，日期：2023-10-27，數位典藏序號：20231026233240066】
調劑身心別過界 高齡者休閒活動可能隱藏賭博犯罪問題，圖為長者在龍山寺公園內下棋，圖中人物與新聞無關。記者季相儒／攝影【作者：張幼芳，日期：2023-10-27，數位典藏序號：20231026233240066】

打麻將、玩牌 小心觸法

國內高齡犯罪中，賭博罪不僅名列前茅，從近5年全國地檢署執行60歲以上的有罪案件，賭博罪每年都達兩成以上，辦案人員分析指出，這類被告平均年齡約60歲，但也不乏80多歲；以大台北地區為例，不少人從新北市、基隆市專程搭公車前往位於台北市中心的棋牌社等場所打麻將、玩牌。學者提醒，打麻將是不少高齡者的社交休閒，但要小心觸法。

法務部統計數據顯示，2012年至2022年6月間，高齡犯罪遭判刑定讞者，犯賭博罪的男性高齡者共6934人，平均70.9歲，在高齡犯罪類型中僅次於公共危險罪；同樣因賭博遭判有罪的女性高齡者則有3311人，平均69.8歲，占比排名第一。

刑法規定，在公共場所或公眾得出入場所賭博財物者，處5萬元以下罰金；對於意圖營利、提供賭博場所或聚眾賭博者，處3年以下有期徒刑、得併科9萬元以下罰金。

公共場所賭錢 踩到紅線

法界人士指出，民眾若在自家玩麻將，因不屬公共場所不構成賭博罪；但若在公園或麻將協會等公眾得出入的場所賭錢，就可能觸法；檢方說，其實民眾在協會或棋牌社賭的金額不高，口袋裡頂多幾千元，但因屬於公開場所，加上業者收取抽頭，一旦被抓到就構成賭博罪。

司法官學院犯罪防治中心副研究員蔡宜家指出，不管是警察受理犯罪嫌疑人階段、檢察機關執行有罪確定階段，以及新入監階段，相較於整體犯罪的高齡犯罪，賭博罪比率穩定偏高，近5年可說年年達兩成以上，但實際在監獄的賭博罪人數很少，刑罰通常為罰金或6月以下有期徒刑。

掛鉤休閒 涉賭起訴率低

中央警察大學犯罪防治學系專任教授鄧煌發分析，犯罪學將賭博列為無被害人犯罪，通常沒有明顯的加害人與被害人，涉案者互為共犯，再加上賭博經常與休閒掛鉤，具有罪惡感低及起訴率低的特性。相較於其他犯罪，女性及高齡者觸犯賭博罪的比率較高。

高齡涉賭 男女平均60歲

台北地檢署有檢察官以偵辦經驗分析，高齡涉賭博罪的被告平均年齡大約60歲左右，男女比接近1比1。

檢方發現，不少長者會專程搭公車從新北市、基隆市等地前往位於台北市中心的棋牌社等場所打麻將、玩牌，此類型被告者樣貌，通常為工作時間彈性、退休、家管、無業、中高年齡層的民眾，也有超過80歲的高齡者涉案。

至於高齡者常去賭博的動機？檢察官研判，國內高齡者愈來愈多，但為高齡者設計的休閒娛樂並不多。

是否有高齡者賭博成癮？花蓮慈濟醫院精神醫學部成癮精神科主任陳紹祖指出，有兩個重要特徵能協助判斷「一個人是否開始對賭博產生不好的傾向？」首先，賭博下注金額愈來愈高，才能獲得同樣的興奮感；其次，當一個人處於不開心、煩躁或焦慮緊張時，認為賭博能排解負面情緒，若他人阻止賭博，反而會發脾氣。

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