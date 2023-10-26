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新聞眼／民進黨與社運說再見 支持者先被開刀

記者 陳熙文
台灣面臨缺電危機，政府除了積極發展綠能，也開始大力新建天然氣電廠。(本報資料照片)
台灣面臨缺電危機，政府除了積極發展綠能，也開始大力新建天然氣電廠。(本報資料照片)

馬政府執政末期，社會運動風起雲湧，當時在野的民進黨與社運勢力結合遍地烽火。民進黨搖身變成了執政黨，不再與抗爭者站在同一陣線，社運力量不是遭收編就是弱化、瓦解。綠營台南鐵票倉的七股居民為守護家園北上抗爭，感嘆最支持民進黨的人先被開刀，連家園都守護不了。

居住在台南市安南區靠近台灣歷史博物館的黃銀姝，懷抱著桃花源夢想，期待在古都邊陲擁抱大自然，卻不曾想過竟會與發電廠比鄰而居，天然氣電廠說進駐就進駐。黃銀姝翻閱環評報告，了解國家能源政策，串聯左鄰右舍，鼓起勇氣到廟口開講、試圖與政治人物溝通，最後還得辨明政府是否敷衍了事。

從一名國文老師到抗爭者，黃銀姝全靠一股氣。「很氣憤！我只是要爭取乾淨的空氣，為什麼要這麼辛苦來爭取一個我理所當然應該得到的東西？」

上班族張貴有耳聞政府為了龍潭科學園區第三期要全面徵收家園時還不敢置信，收到徵收土地公聽會傳單還尋思是不是開玩笑。他平日上班，放假就為守護家園四處奔波，堅信「把這裡的故事說出去是居民唯一可以抵抗政府的武器」。

蔡政府執政近8年，能源、土地抗爭並未停歇，昔日力挺抗爭的民進黨如今成了掌權者，當年「一方有難、八方支援」的場面淪為歷史，社會運動又遲遲找不到新的在野助力，只得自求多福、自力更生。

民進黨 博物館 天然氣

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