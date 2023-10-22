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人瑞時代來臨、看診需求大增 台遠距醫療卻延宕

記者李青縈、陳雨鑫／台北22日電
遠距看診更方便 遠距醫療研議11月從原本的五類對象，再放寬到十類對象。（圖：花蓮慈濟醫院提供）
遠距看診更方便 遠距醫療研議11月從原本的五類對象，再放寬到十類對象。（圖：花蓮慈濟醫院提供）

台灣不只邁入「超高齡社會」，也步入「人瑞時代」，醫療需求可預期增加，不單是台灣，全球都面臨同樣課題；疫後，各國快速推動遠距醫療，美國更發展出「虛擬診所」，看診如同逛網拍，24小時幫助解決龐大的門診需求。只是台灣遠距醫療發展卡關，衛福部預計11月公告再放寬遠距醫療五項目。

根據衛生福利部統計，台灣於2018年正式邁入高齡社會，截至2023年7月底，老人人口為420萬人，占全國總人口的17.96%；且平均餘命持續延長，2022年已達80歲，今年到9月底，百歲以上人瑞有5011人。

人瑞時代來臨，加上新冠疫情催化遠距醫療發展，那幾個月，只要利用視訊與醫師會診，可委託親友持健保卡領取藥物，若無親友協助，還有居家送藥服務。但隨疫情趨緩，遠距醫療適用對象不斷關起大門，當全球都趁勢大力推展遠距醫療時，台灣礙於法規至今裹足難前。

「通訊診察治療辦法」去年預告遠距醫療適用對象，從原本的急性後期照顧、住宿機構開立慢箋、家庭醫師診療需求、居家照護追蹤、國際醫療等五類，再增加擴大慢性病長期用藥、疾病末期照護、矯正機關收容照護、災害／傳染病等重大變故、行動不便照護以及其他等等，達到十類適用對象；但拖了快一年，迄今尚未完成公告。

衛福部長薛瑞元表示，基層院所對於通訊診察的開放仍有疑慮，特別是慢性病照顧開放通訊診察治療，憂慢性病患全被醫院拿下，破壞分級醫療，但已和基層溝通，預估11月可正式公告。

基層醫療協會理事長林應然表示，穩定的慢性病患者理論上可以透過通訊診療、不需要親自到診，不穩定的患者才前往實體醫院檢查追蹤。但擔心修法後，無條件放寬慢性病患者使用通訊診療，會讓部分醫院把病患全控制在手上，疾病穩定也不下放。

陽交大科技法律學院院長陳鋕雄表示，國外的遠距醫療早已發展到第三方平台設置「虛擬診所」，如美國Amazon推出的Amazon Clinic，採「以虛為主、以實為輔」方式運行，是遠距醫療的全新階段，平台提供病人與醫師討論，並且與藥商合作提供藥物，虛擬診所提供的科別堪比醫學中心。

健保署前署長李伯璋表示，「遠距醫療要不要擴大，端看政府有沒有積極要做。」遠距醫療應優先針對偏鄉醫療開放更多科別，慢性病照顧開放診療審查，可預期就診人次增加，得思考到人性會濫用資源，進而降低健保點值。

健保 疫情 Amazon

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