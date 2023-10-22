美媒指「台灣健保正崩潰」 北榮抗議：與原訪談差異大

關渡醫院院長陳亮恭。（本報資料照片）

美國網路媒體Vice近日推出影片，訪問多名北榮醫師，報導台灣世界級健保 正崩潰議題。北榮不滿發出兩點聲明，與原訪談主軸和內容差異甚大，令人錯愕，深感遺憾，已表達強烈抗議。

中央社報導，美國網路媒體Vice設在新加坡 的亞洲總部VICE Asia近期在YouTube頻道推出「台灣世界級的健保正在崩潰」報導影片，內容長達14分鐘，片中並採訪台灣醫師、病患及家屬等。

影片簡介提到，台灣擁有被視為全球最佳之一的醫療體系，採取單一保險人、政府的管理模式進行的全民健保，讓民眾根據其收入支付保費 ，看診時自付費用約2.50美元。

影片中點出，台灣隨著少子化、高齡化影響，為台灣健保系統增加更多壓力，並提到種種台灣醫療問題，包括薪資不足、工時太長、健保不敢漲價，種種低成本方式讓健保系統逐漸崩壞中。

據報導，由於片中分享經驗者多為台北榮總醫師，還有由北榮經營的台北市立關渡醫院院長陳亮恭。北榮為此發出兩點聲明澄清，首先是日前接獲Vice公司在台灣林姓導演聯繫，基於人口高齡化對於醫療體系發展挑戰，台灣健保的模式可提供國際間參考，陳亮恭應允接受採訪。

第二，陳亮恭依照國際間人口高齡化趨勢所衍生的挑戰，及台灣因應的相關政策方針進行說明，其中談及台灣近十年來健保與醫政規畫發展作為，但未被適當呈現。最終影片卻以「台灣健保正在崩潰」為題播出，與訪談主軸和內容差異甚大，令人錯愕，深感遺憾。

聲明提到，雖已連繫拍攝導演，表達強烈抗議。但導演表示，專題拍攝是外包給台灣團隊，後製剪輯都在新加坡的Vice Asia進行，該影片透過英語旁白與聳動標題來吸流量，未能正確呈現受訪者原意，甚為遺憾。