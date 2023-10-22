台血汗醫療持續惡化 醫護上街爭勞權 衛福部急邀開會

台灣醫療工會聯合會在10月22日舉行「地獄職場嘉年華，醫療勞權大遊行」，活動以萬聖節氣氛的方式舉辦，並提出「人力補足、安全職場、提升待遇、政府投資救健保」等四大訴求。（記者胡經周／攝影）

血汗醫療持續惡化台灣醫療體系，醫師、護理師、醫檢師、治療師、放射師等第一線醫療人員，今將上街爭取醫療勞權，醫界多年的訴求，政府祭出的相對應政策，無法改善現況，醫界怨氣高漲，選前抗議行動頻頻；衛福部昨下午邀集醫事團體於抗議行動前召開會議，但僅「公會」參與，衛福部指出，將逐一與各團體召開會議檢討問題，尋求解決之道。

疫後，爆發護理師離職潮，政府祭出「夜班津貼」加碼，卻引發更大反彈，長年以來，不只是護理師低薪課題難解，醫療體系各職類薪資、工時冗長而導致血汗醫療的問題，也持續未解。今年健保 點值更是來到史上低點，不只打九折，基層醫療的點值更是下探到直接打八折。

台北市醫師公會理事長洪德仁說，西醫基層的健保總額今年第二季跟第三季都將低於0.9，他批評「高鐵票價不可能突然打八折，為什麼醫療服務的費用可以突然打折？」

不只西醫基層的健保點值低，醫院點值更低，據健保署統計，今年第二季台北分區西醫基層的平均點值為0.87，醫院為0.86，以醫院浮動點值觀察，今年第一季為0.76，第二季再降至0.74。

新光醫院副院長洪子仁說，新冠疫情 後，民眾就醫情形增加，今年民眾門診醫療利用率上升7%，住院增加逾20%，又因新冠肺炎中重症治療費用，自原先公務預算 支應，改為由健保支付，進而稀釋點值，而疫情後醫護人員湧現離職潮，醫院經營遭受雙頭夾擊，真是最艱困的一年。

健保署日前表示，西醫基層第二季平均點值低於0.9，將撥補2.55億元（台幣，下同，約790萬美元），將點值補足到0.9，台灣醫院協會副理事長朱益宏表示，目前西醫基層要補，但醫院差更多。洪子仁說，如以浮動點值估計，若要補足到0.9，需160億元。

醫界怨聲載道，衛福部昨緊急在抗議活動前，邀集21個醫事人員全聯會召開臨時會議，但實際上街頭的醫事「工會」，受邀後則表明不願參與，待抗議後再加入；衛福部長薛瑞元表示，會議中，各團體的提問多與「健保」相關，未來健保將會有更多的投資，人力也將盤點各職類的評鑑指標。

薛瑞元說，台灣去年整年GDP約23兆，若是要增加1%，成長費用就需要增加2300億元，仍有很大的空間需要努力，也將定期與各公會開會，但是會分組進行，把訴求性質相近的一起處理。