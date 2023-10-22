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金鐘58／丁強獲特別貢獻獎 遺孀李璇代領：何其有幸當丁太太

記者蘇詠智／台北22日電
今年春節過世的資深視帝丁強獲頒第58屆金鐘獎特別貢獻獎。（圖：大愛電視台提供）
今年春節過世的資深視帝丁強獲頒第58屆金鐘獎特別貢獻獎。（圖：大愛電視台提供）

今年春節期間因病去世的資深視帝丁強，獲頒第58屆金鐘獎特別貢獻獎，和他相伴超過半世紀的妻子—「古典美人」李璇，上台代他接受榮耀，除了一再道謝促成他得獎的寇世勳、蔡揚名、曹瑞原等人，還體貼表示典禮是歡喜的場合，不希望大家看到她而心生哀傷，「我就趕快謝一謝」。最後她也以「百年修得同船渡，千年修得共枕眠，我何其有幸當他的丁太太。」為兩人半世紀的婚姻寫下註解。

今年春節過世的資深視帝丁強獲頒第58屆金鐘獎特別貢獻獎，由遺孀李璇代領。（記者王...
今年春節過世的資深視帝丁強獲頒第58屆金鐘獎特別貢獻獎，由遺孀李璇代領。（記者王聰賢／攝影）

丁強畢業自政工幹校（現國防大學政治作戰學院）影劇系，稱得上是科班出身，對於編導、製作等幕後工作也拿手，之後不僅在軍中劇團表演舞台劇，也曾加入電影界，再跨進電視圈，他和小自己13歲又當紅的李璇談戀愛、結婚，更曾是轟動的娛樂新聞。兩人一度長住國外，返台後又重拾演藝工作，都在花甲之年獲金鐘獎最佳男、女主角榮譽，而今丁強先一步離世，李璇的失落讓外界看了都心疼。

在丁強的演藝生涯晚期和他合作密切的導演曹瑞原上台擔任引言人，回憶從新聞裡看到他和李璇返台，才想要找他演出自己的作品「記住，忘了」裡的公車司機，已有一陣子沒有在幕前亮相的丁強原本有些猶豫，認為要演就不能辜負導演的期待，最後以出色的演技獲得金鐘獎。

曹瑞原之後又在「孽子」電視劇請他演「雖然沒有戲在身上卻負責串連所有情節」的楊教頭，丁強演得光芒四射，此後曹瑞原的每一部戲都會再找他合作，可是2020年再攜手「孽子」舞台劇，向來不怕背長串台詞的丁強卻壓力大到流鼻血，曹瑞原也意識到，可能時間快要等不了。

李璇上台代為領獎時，全場起立鼓掌致意，掌聲久久不輟，「我不曉得會這麼熱情，我寫得好簡單。」李璇上台明顯有些緊張，也一再重複感謝人員的名字，並不時向一旁的曹瑞原詢問「我剛剛講過他們了，謝過他們了？」令人有些不忍，她強調經紀人告訴她丁強獲此殊榮，是喜極而泣地告訴她，她也很為丈夫感謝促成這一切的人們。現場紀念影片最後一幕停留在丁強朝著鏡頭揮手的畫面，氣氛感人。

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