我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將更多薩德系統和愛國者飛彈運往中東 因應衝突升溫

摩根士丹利：倘若熊市成真 明年房市最多跌5%

台大擬創國際政經學院 師憂政府介入

記者許維寧／台北22日電
台灣大學21日舉行校務會議，針對向教育部申請設立「國家重點領域研究學院創新計畫-國際政經學院」一案，因表決贊成擱置，因此將到下次校務會議再討論。（記者曾原信／攝影）
台灣大學21日舉行校務會議，針對向教育部申請設立「國家重點領域研究學院創新計畫-國際政經學院」一案，因表決贊成擱置，因此將到下次校務會議再討論。（記者曾原信／攝影）

台大根據創新條例，昨校務會議上宣布，擬向教育部申請在徐州路校區設立國際政經學院，並延攬國際級師資授課。但校內教師憂心，政經學院恐讓政府、產業介入運作，且台灣非國際政經中心，師資招聘可能將陷瓶頸。校務會議上以59票贊成、51票反對，決議擱置此議案。

台大校務研究辦公室主任朱曉萍表示，政經學院以十年為規畫期程，已獲富邦金、國泰金及台積電等數家企業同意出資協助，將以全英語授課，開設政治經濟、財金、高階主管教育三學程，其中政治經濟與財經學程設立學士至博士學程；高階主管教育則設立碩博士學程。

朱曉萍說，將根據不同學程聘任國際重量級教師授課，也承諾和校內系所互惠合聘，政經學院需各系所參與、資源也共享，而學院也將和國際名校簽訂交流，目前已獲日本早稻田大學、京都大學同意。

台大校長陳文章表示，礙於經費和法規限制，學校近年想聘請國外頂尖學者較難，但若根據產創條例，可用經費有較多彈性，國際級學者比較有意願赴台專任，屆時也有望和學校其他學院共同聘任。

但校務會議代表多表達憂心。理學院教師代表簡旭伸指出，產創條例引入沙盒概念，但是否破壞大學法及規避監督委員會甚至教評會運作，會不會讓政府跟產業介入高教運作？台大應花時間研究，創新條例下的校中校、院中院會不會是加了毒藥的美酒。

社科院教師代表蘇宏達說，國際成功的政經學院均位於世界政經要衝，能和歐盟等機構合聘專家，學者常來訪而合聘成本低，但台灣無此條件，屆時恐花大錢請師資、花獎學金請學生。且根據創新條例，產創學院管理會台大代表席次有限，屆時學校恐無法掌控，侵害大學自主。

實際上，台大內部近期黑函已滿天飛，傳政經學院將有政府代表進駐，將是蔡政府的「政治遺產」。陳文章表示，依法，重點領域產學合作及人才培育創新審議會本來就會納入政府代表，台大非特例，全台產創學院均如此；再者，即便創設成功，徵聘教師也須經學校審查，針對所有疑慮，會盡最大努力和校內說明。

教育部 台積電 歐盟

上一則

朱柯談共籌選委會繞過他？ 侯友宜：與黨步調一致

下一則

薪情糟⋯ 3薪資指標惡化 貧窮感擴大

延伸閱讀

論文門衝擊 報名人數下跌 台大國發所碩專班減招

論文門衝擊 報名人數下跌 台大國發所碩專班減招
10校重點領域學院 2年相繼設立 校方：互打

10校重點領域學院 2年相繼設立 校方：互打
北美阿銘之友會 呼籲連署郭台銘選總統

北美阿銘之友會 呼籲連署郭台銘選總統
北美阿銘之友會成立 支持郭台銘參選中華民國總統

北美阿銘之友會成立 支持郭台銘參選中華民國總統

熱門新聞

施明德。(本報系資料照)

「我是巴勒斯坦人，我哭泣」 施明德：現在是表態時刻

2023-10-15 15:54
台積電創辦人張忠謀14日偕同夫人張淑芬參與台積電運動會。(記者李孟珊／攝影)

92歲張忠謀聊養生 50歲後要保持「這項」好習慣

2023-10-14 02:04
一位輪班作業員表示，自己在台積電工作十年，近期被醫生告知「身體吃不消」萌生離開的念頭，卻不知道「下山後」該怎麼辦，故發文詢問網友。（本報資料照片）

台積電待十年吃不消…老鳥1原因「想求去」 網勸三思

2023-10-18 20:03
為籌畫軍事反攻大陸，蔣中正（左）在1965年花了一整年時間試圖遊說美方支持，甚至出動妻子宋美齡（中）與兒子蔣經國（右）。(翻攝自蔣中正先生年譜長編)

「終身不忘情」 蔣中正日記自述戀癡李子青

2023-10-14 02:30
張男1天內3度爬窗闖進前女友家，還餵藥利用她昏睡時硬上得逞。示意圖。（取材自ingimage）

前男友三度爬窗闖進家 餵藥迷昏她硬上還傳給現任男友看

2023-10-17 23:29
鴻海創辦人郭台銘積極拚連署爭取2024總統大選門票。18日適逢他73歲生日，他在深夜透過臉書有感發文。（取材自郭台銘臉書）

深夜發文慶生 郭台銘：有股愈來愈篤定的情緒

2023-10-18 21:41

超人氣

更多 >
離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺

離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺
她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形

她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形
美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭

美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭
影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲

影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲
底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機

底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機