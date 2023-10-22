金鐘58／蔡淑臻淚喊「以演員為榮」 薛仕凌直呼「自己太幸運」

蔡淑臻以「村裡來了個暴走女外科」奪下金鐘獎戲劇節目最佳女主角獎。（圖：三立提供）

蔡淑臻以「村裡來了個暴走女外科」奪下金鐘獎戲劇節目最佳女主角獎，她飾演「小劉醫師」劉梓旭因為患上創傷後壓力症而無法執刀，蔡淑臻除了感謝原作本尊「小劉醫師」，更感謝每一個醫療顧問、幕後團隊所給予的協助，「這段旅程很美好，我永遠不會忘記」。

蔡淑臻認為回饋就是她身為演員最大的榮幸，「我不認為我展現了高超的演技，只是迫切且單純地想理解小劉醫師為什麼會成為今天的小劉」，並提到說一個好的故事，能夠幫助每個人互相理解、互相包容並促進世界和平，「我以身為一名演員為榮」，而她當演員多年，始終堅信著即使身在低谷，也一定能夠找到自己的路。

蔡淑臻在「村裡來了個暴走女外科」挑戰瘋狂喜劇演出，此次拿下金鐘戲后，評審認為，蔡淑臻精準掌握喜劇節奏，將鄉下女醫生演得絲絲入扣，平衡喜感與情感，與對手演員自然互動，動人心弦。

蔡淑臻六度入圍 金鐘、其中三度入圍女主角獎，一直到女外科才獲得戲后。而她不只是該劇女主角，更是發起人之一，花費五年才順利籌拍，申請補助時頻被打槍，今年總算揚眉吐氣。

薛仕凌奪下第二座戲劇節目視帝，心情激動。（圖：三立提供）

金鐘獎戲劇節目男主角由薛仕凌抱走視帝，宣布得主後，薛仕凌表情呆愣一臉不敢置信，直到後台受訪才吐露「真相」。

薛仕凌在後台一拍完照就癱倒一旁椅子上，直呼：「好可怕」，表示台灣犯罪故事共入圍12項，前面卻陸續摃龜，他心情愈來愈沮喪，「其實我本來心情很不好，完全沒想過自己會得獎！」

宣布本屆視帝得主前，典禮主持人鍾欣凌照慣例和入圍者分享當下心情，即大讚薛仕凌是「易得獎體質」。對此，薛仕凌僅稱：「就是覺得自己太幸運了！」