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囤房稅2.0 催動租屋族買房 預期房價看漲

記者陳美君／台北21日電
囤房稅2.0將上路，近六成民眾認為政策對買房意願無影響。（本報資料照片）
囤房稅2.0將上路，近六成民眾認為政策對買房意願無影響。（本報資料照片）

國泰金控昨（20）日發布國民經濟信心調查結果顯示，囤房稅2.0預計2024年7月上路，近六成民眾認為政策對買房意願無影響，不過目前租屋居住的民眾裡，逾三成會因該政策提升買房意願，高於全體民眾的23.1%。整體而言，多數民眾不會受囤房稅2.0政策而影響買房意願。

國泰金控每月公布有「庶民經濟指標」之稱的國民經濟信心調查，昨天發布的調查結果顯示，行政院會9月底通過房屋稅差別稅率2.0方案，若順利於年底前在立法院完成修法，最快將在2024年7月1日上路，2025年5月房屋稅開徵。

針對囤房稅2.0政策對民眾買房意願的影響，國泰金調查結果顯示，58.2%的民眾認為政策對買房意願無影響，不過目前居住處所為承租的民眾裡，有30.6%會因囤房稅2.0政策而提升買房意願，高於全體民眾的23.1%。整體而言，多數民眾不會受囤房稅2.0政策影響買房意願。

在民眾對居住地住宅價格變化及住宅政策影響的調查方面，對於未來六個月居住地住宅價格變化預期，本次調查結果顯示，預期未來半年居住地住宅價格漲幅超過3%的占比為58.4%，較前次調查增加6.3個百分點。

其中，預期房價漲幅介於3%至10%的民眾高達45.3%，較前次調查增加6.1個百分點；預期房價跌幅將超過3%的民眾占10.3%，較前次調查減少6.9個百分點。整體而言，民眾對房價上漲預期較半年前更強。

國泰金指出，本月買房意願指數小跌，從9月的-45.5降至-47.6，顯示近期住房政策草案對刺激買房意願並無效果。

賣房意願指數部分，9月為-16.2，為2022年11月以來近一年新高，10月微降至-16.3，與前一個月大致持平。

國泰金本項調查是在今年10月1日至於7日進行，針對國泰人壽官方網站會員，以及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共1萬6148份的有效填答問卷。

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