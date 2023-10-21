我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭哈瑪斯俘虜的伊州母女檔獲釋 燦笑與拜登通話

紐約就業數據創新高 疫期消失的百萬工作全恢復

台經濟「內溫外冷」 中經院下修今年成長率至1.38%

記者陳素玲、柳名耕／台北21日電

中經院更新經濟預測，在國內投資及出口都較預期疲弱情況下，再度下修今年經濟成長率至1.38%，雖然保一，但已下調到1.5%以下。是目前各主要機構當中最低預測值。

中經院表示，今年經濟模式「內溫外冷」，成長動能主要靠內需；明年則是內溫、外由冷轉溫，內外相對平衡。

中經院長葉俊顯表示，今年出口因AI效應不是很大，明年因各種運用，對台灣外貿會有比較明顯帶動效果。對於目前經濟前景距離隧道口多遠？中經院長葉俊顯形容，「距離隧道口不遠了」，出口有慢慢翻轉，但還不明顯，整體往好的方向，距離洞口「看到光了」。

中經院表示，由於美國經濟走勢較預期強勁，因此主要機構多上修2023年全球經濟成長預測，但國內成長表現則因國際商品貿易持續低迷，外貿導向成長經濟體面嚴峻挑戰，上半年經濟成長初估約負0.8%，第三、四季成長預測值分別為2.12%、5.12%。

此外，國內投資以及商品貿易成長較預期更疲弱，因此將今年全年經濟成長率從7月預測的1.60%下修為1.38%。

通膨走勢方面，中經院表示，由於國際油價震盪及國內天候因素干擾，預估2023年CPI年增率約2.24%，雖然突破2%，但仍較上年2.95%下降；2024年CPI年增率預估值約為1.86%，持續下行趨勢。

經濟部統計處昨日公布9月外銷訂單統計，9月外銷訂單金額514億美元，月增11.7%，但卻較去年同月減少15.6%，主要受全球通膨及升息壓力續存、經濟成長減緩、終端需求疲軟以及供應鏈調整庫存所致。

經濟部統計處長黃于玲表示，雖高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用持續擴增，加上國際品牌消費性電子新品接續上市，以及歐美年終消費旺季備貨需求挹注，有助於維繫外銷接單成長動能；惟全球通膨、升息遞延效應、美中科技戰持續，加上俄烏戰爭未停，新的灰天鵝以巴戰爭又起，恐抑制全球貿易成長動能，後續發展需密切關注並妥為因應。

投資 升息 油價

上一則

高端疫苗拒打潮 專家憂流感年底大流行

下一則

「一字千金」6度鍍金 曾國城：真的很燒腦

延伸閱讀

吳釗燮：若台海爆發戰爭 對全球影響更甚俄烏

吳釗燮：若台海爆發戰爭 對全球影響更甚俄烏
鮑爾：通膨還是太高 需再降溫

鮑爾：通膨還是太高 需再降溫
美經濟可望軟著陸 但油價上漲 通膨恐死灰復燃

美經濟可望軟著陸 但油價上漲 通膨恐死灰復燃
新聞評論／蒙娜麗莎被迫苦笑：保一無望，通膨痛苦

新聞評論／蒙娜麗莎被迫苦笑：保一無望，通膨痛苦

熱門新聞

為籌畫軍事反攻大陸，蔣中正（左）在1965年花了一整年時間試圖遊說美方支持，甚至出動妻子宋美齡（中）與兒子蔣經國（右）。(翻攝自蔣中正先生年譜長編)

「終身不忘情」 蔣中正日記自述戀癡李子青

2023-10-14 02:30
台積電創辦人張忠謀14日偕同夫人張淑芬參與台積電運動會。(記者李孟珊／攝影)

92歲張忠謀聊養生 50歲後要保持「這項」好習慣

2023-10-14 02:04
施明德。(本報系資料照)

「我是巴勒斯坦人，我哭泣」 施明德：現在是表態時刻

2023-10-15 15:54
一位輪班作業員表示，自己在台積電工作十年，近期被醫生告知「身體吃不消」萌生離開的念頭，卻不知道「下山後」該怎麼辦，故發文詢問網友。（本報資料照片）

台積電待十年吃不消…老鳥1原因「想求去」 網勸三思

2023-10-18 20:03
鴻海創辦人郭台銘積極拚連署爭取2024總統大選門票。18日適逢他73歲生日，他在深夜透過臉書有感發文。（取材自郭台銘臉書）

深夜發文慶生 郭台銘：有股愈來愈篤定的情緒

2023-10-18 21:41
張男1天內3度爬窗闖進前女友家，還餵藥利用她昏睡時硬上得逞。示意圖。（取材自ingimage）

前男友三度爬窗闖進家 餵藥迷昏她硬上還傳給現任男友看

2023-10-17 23:29

超人氣

更多 >
這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過

這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過
「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了

「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了
金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了

金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了
犯下危險錯誤 發拜登和美駐以色列特種部隊合照「沒打馬」 白宮急刪文

犯下危險錯誤 發拜登和美駐以色列特種部隊合照「沒打馬」 白宮急刪文
亞航CEO邊裸上身按摩邊開會 社群上傳照片遭撻伐

亞航CEO邊裸上身按摩邊開會 社群上傳照片遭撻伐