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環團批廢棄物燃料化「假綠能」 環境部否認

記者胡瑞玲／台北20日電
雲林垃圾堆積如山難去化，縣府三年前引進SRF系統，把家戶垃圾破碎後篩分出適合燃燒的廢棄物，賣給業者取代鍋爐燃料，改善垃圾囤積問題。（記者黃仲裕／攝影）
雲林垃圾堆積如山難去化，縣府三年前引進SRF系統，把家戶垃圾破碎後篩分出適合燃燒的廢棄物，賣給業者取代鍋爐燃料，改善垃圾囤積問題。（記者黃仲裕／攝影）

我國垃圾量逐年增高，但公有焚化爐陸續歲修，導致「垃圾山」堆置情況嚴峻，環境部近年推動固體再生燃料（SRF）將廢棄物燃料化，解決高熱值廢棄物處理，也可讓家戶垃圾與事業廢棄物分流。但環團指出，SRF原料含有毒廢棄物，燃燒會製造空汙，但只要發電效率達25%，業者就可享補貼獎勵，質疑SRF根本是「假綠能」。

環境部循環署副組長陳文俊強調，SRF製造原料首要條件就是排除有害廢棄物，燃燒排放的廢氣不會有毒害，也會符合空汙排放標準。

台灣健康空氣聯盟、彰化縣環境保護聯盟、看守台灣協會、台南社大環境小組、時代力量立委陳椒華等昨在立法院舉行記者會。看守台灣秘書長謝和霖指出，環境部與經濟部合作推動所謂先進焚化爐及SRF設施，以綠能之名，燃燒成分包含塑膠、橡膠等廢棄物，甚至有業者加入工業汙泥，這些廢棄物經篩分及均質化處理，提升熱值，燃燒後發電效率可超過25%，但燃燒來自石油的塑膠，根本不能稱為綠能。

謝和霖說，環境部高唱循環經濟，卻漠視不利於資源減量與循環利用的末端處理設施，只要投資金額（不含土地）超過台幣1億元，就能適用促參法，業者可享稅負減免及低利貸款優惠，但也讓零廢棄目標愈來愈遙遠。

台南社大環境小組副研究員林政翰說，燒SRF白話來說，就是「燒垃圾」，只是垃圾經篩分、破碎，以不同比例再被製成發電效率較高的燃料，就算能回收部分能源，也還是會產生空汙以及有毒灰燼。

陳椒華表示，經濟部9月初聲稱SRF是綠能，且已規範燃料空汙排放標準，事實上，環境部7月預告混燒SRF的排放標準，9月25日才辦公聽會，草案根本還沒修正公告，經濟部卻說已規範，與事實不合。

經濟部能源署強調，SRF發電在國際上被歸類為再生能源，SRF發電設備的料源需先經過處理，「依照現行條例，SRF確實是綠能」。

台灣生質能技術發展協會資深研究員張家驥指出，由於SRF燃料棒含有塑料等石化材料，國際普遍不認同是綠電，但用來取代工業用鍋爐燃燒的煤，則相對有減煤減碳效果。但要注意的是一些假SRF電廠之名的事業廢棄物焚化爐，不但料源有環保爭議，還是新的二氧化碳排放源，兩者差異很大。

張家驥曾協助環境部訂定SRF燃料棒相關規範，他指出，依目前規範，SRF燃料棒內容物必須是非有害的適燃物，一般可回收的資源廢棄物，如家電的塑膠殼等不可納入，可容許的塑膠類物質，如很難再利用的塑膠薄膜等，因市場價格不好，可列入當燃料。

台北科技大學環境工程與管理研究所副教授江謝令涵表示，以碳循環角度，若有落實循環經濟步驟，SRF確實就是綠能；國外針對SRF有一套很嚴格的品質規範，不是所有垃圾都混在一起燒，而是要通過嚴格的篩選，從垃圾中挑出非有害且具適燃性物質，回收轉製成SRF，再混入既有水泥窯或發電廠發電。

廢棄物如何變SRF固體再生燃料 製表／胡瑞玲【作者：張幼芳，日期：2023-10...
廢棄物如何變SRF固體再生燃料 製表／胡瑞玲【作者：張幼芳，日期：2023-10-20，數位典藏序號：20231019235017935】

綠能 石油 減碳

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