台企業史上最大宗 高鐵2100億聯貸擬降息

高鐵2100億元的聯貸案預計今年底會全面降息，這也是從去年央行升息以來，企業聯貸最大的一筆降息案。（記者曾吉松／攝影）

史上最大的降息 案悄悄登場。據知情人士透露，台灣高鐵向八大公股行庫組成的聯貸銀行團爭取降息，已在9月下旬召集聯貸銀行團會議，高鐵目前的聯貸餘額為2100億元(台幣，下同，約64.8億美元)，銀行團各成員預定在11月11日之前，會完成內部授審會、董事會通過流程，預計今年底高鐵這筆2100億的聯貸案就會全面降息，這也是自從去年央行 升息以來，企業聯貸最大的一筆降息案。

據知情人士透露，高鐵剩2077億元、將近2100億元的未還本金，所適用的新利率 方案，將走「三級制」路線，依照三種不同的獲利水準，而有不同的利率行情，其中，最低可將加碼利率從0.92%，降至0.45%，等於降了快二碼的水準（一碼為0.25%），新的總利率水準大約在2%。

台灣高鐵回應，有關高鐵聯貸利率一事，本公司一直都持續與銀行團協商中，目前尚未定案。

2010年時，八大公股行庫協助高鐵進行債權重組以及降息，當時的聯貸總金額為3820億元，透過「前低後高」利率結構，讓高鐵舒緩財務壓力。

除此之外，銀行團還鬆綁台灣高鐵折舊認列年限，將折舊認列年限由原先的20年，一口氣放寬到50年，不僅讓高鐵折舊負擔大減，也因此有更多獲利。

同時，高鐵的借款期限，也由原本的30年，延長至40年，高鐵債務壓力明顯大減，原本3820億元的銀行團債權，10多年來已經還了1700多億元，債權餘額現在剩下2100億元左右。

據知情人士透露，高鐵此次爭取降息的同時，也願意依照2010年所訂定的合約，支付銀行團一筆「違約金」，這筆違約金在50億至60億之間；一家銀行團成員私下指出，由於高鐵當初採取「前低後高」的利率結構時，就已在合約上要求高鐵，調降利率也視同提前還款，必須對銀行團提出利息補償，設算下來大約接近60億。

2010年，銀行團應高鐵要求，規畫「前低後高」的利率結構，除了第一、二年以年利率0.1%加碼之外，從第三至第八年，從0.2%起，逐年調高0.1%，到了第八年，利率加碼為0.7%，從第九年起至第30年，則以0.92%來加碼計息，而從第31年起至40年，加碼利率為1.08%。

由於高鐵現在利率早已過了「前低」階段，加上央行從去年開始五次升息，墊高基準利率水準，因此高鐵出手要求銀行團降息，也將成為自從去年央行五度升息以來，市場上最大一宗「降息案」。