銷陸受阻又盛產 台灣學校營養午餐有整顆文旦 被疑清庫存

中秋節過後，文旦產量過剩，賣場內販售的花蓮文旦一斤僅十九元。記者林澔一／攝影【作者：張天妮，日期：2023-10-20，數位典藏序號：20231019235329939】

花蓮文旦連兩年銷中國大陸受阻，今年又盛產，大批文旦遭堆置農地。北市有團膳業者將整顆文旦當成學童營養午餐飯後水果，家長質疑是幫政府消庫存。中華民國 餐盒協會理事長陳明信表示，只是應景供應，考量價格，過去也曾有類似作法。農糧署強調，從來無權要求業者供應指定果品。

北市中正、萬華區忠義、福星、新和等多所國小營養午餐水果最近都出現整顆文旦，學校未處理，學童只好帶回家，讓家長傻眼，認為失去飯後水果的美意，且最近花蓮文旦過剩，質疑是讓學生幫政府消化庫存。

忠義國小校長黃志勇表示，廠商考量當季水果和秋節應景，提供小顆文旦，但確實處理過程較麻煩，午餐時間有限，孩子只能帶回家，家長希望下次可以先處理或避免供應，所以十月後就沒有提供。

陳明信表示，水果要不要處理，要看各校規定，有些學校希望提供完整水果，如蘋果和柳丁。飯後水果確實不宜帶回家，但學校中午用餐時間有限，學生要搬菜、打菜、收拾，實際用餐只剩十到十五分鐘，飯吃慢一點的學童就可能來不及吃水果，提供完整水果比較有利保存。

大享食育協會秘書長黃嘉琳則認為，如果因為產季剛好，物美價廉，學校午餐給一整顆，也沒有不可以，但若能搭配合宜的食農教育 ，指導孩子們對當季農產品的認識，就更好了。

據了解，台灣每年銷往大陸文旦約七千多噸，但近兩年陸方禁止台灣文旦進口，每年僅外銷兩千多噸。北市各校食用文旦主要來自台南麻豆、雲林斗六和花蓮瑞穗，今年花蓮文旦價格又略低。

花蓮縣瑞穗是國內文旦主產區之一，收穫面積約八四○公頃、產量約二萬五六○○公噸，中秋節過後，鄉內有農地被發現傾倒約廿公噸，頓成「柚子海」，鄉農會估計約九百噸文旦賣不出去。農糧署東區分署和花蓮縣政府表示，因颱風降雨及缺工，今年賣相較差的文旦大果或次級果增加約一成，已啟動多元加工措施協助柚農。

農業部 農糧署副署長姚志旺說，今年文旦柚的產量約七萬公噸，跟往年差不多，儘管今年因為受到風災影響，品質打了折扣，外銷現階段不是這麼理想，不過目前市場價格還算穩定。

姚志旺表示，團膳業者依季節提供水果，過去也有香蕉、芒果，接下來因應時節，也可能會有柑橘類或者蜜棗。