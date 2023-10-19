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政院提修法 國家機密將不再永久保密

記者劉宛琳／台北19日電
民進黨籍立委范雲（左三）與鄭南榕女兒鄭竹梅（右二）等人，2月舉行記者會呼籲立法院儘速通過政治檔案條例修法。（本報資料照片）
民進黨籍立委范雲（左三）與鄭南榕女兒鄭竹梅（右二）等人，2月舉行記者會呼籲立法院儘速通過政治檔案條例修法。（本報資料照片）

政府推動轉型正義與國家機密相關法案，行政院會今天將通過「國家機密保護法」及「政治檔案條例」部分條文修正草案。政院官員表示，基於政府資訊應透明公開之精神，修正條文將刪除「永久保密」規定，改為保密逾30年者應檢討保密必要，延長保密每次不得逾十年，保密已逾60年者須報請上級機關權責人員核定，避免浮濫延長保密期限情形。

「國家機密保護法」修正條文也增訂涉密人員之返台通報義務及罰則。為掌握涉密人員出境，與外國、大陸地區或香港澳門人士聯繫、接觸情形，增訂涉密人員返台後的通報義務與期限，及涉密退離職之非機關現職人員返台後的通報義務及處罰規定，以維護國家安全利益。

「政治檔案條例」修正草案部分，政院官員表示，為兼顧國家安全需要與轉型正義，將擴大解密政治檔案；而政治檔案屬國家機密保護法第12條規定，涉及國家安全情報來源或管道的國家機密，原則至遲應於全案檔案最早產生日40年解密。

不過，政院官員表示，若是少數例外情況（涉陸情報相關人員身分、國際或大陸地區情報工作部署）之解密確有嚴重危害之虞，且有延長保密之必要者，得報國安會同意延長保密，每次延長保密期限不得逾三年；另增訂政治檔案不得改列或重新核定為機密。

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