新聞評論／一切靠進口移工 台灣能不淪低薪鬼島？

行政院擬開放3000名移工供旅宿業者使用。(本報資料照片)

蔡政府近年不斷調漲基本工資，但對於提升台灣人力資源及運用的問題卻始終缺乏著墨，因此，台灣職場低薪化的現象有如一池死水。近期台灣觀光 旅宿業者高喊缺工，在勞動部推動人力媒合卻成效欠佳後，行政院擬開放3000名移工供業者使用。對此，全產業總工會發表聲明反對，批評政府一昧替資方著想，只會成為台灣低薪的幫凶。

台灣過去進口移工，都集中在勞力密集的傳統製造業和農漁業；而服務業因進入門檻較低，以台灣勞工 為先，從未使用外國移工替代。這次觀光旅宿業者反映缺工嚴峻現象，固然不是假議題；但究其原因，主要是旅宿業的薪資待遇太低，工時又長，無法吸引年輕人就業 。相對的，不少中高齡民眾雖有工作意願，業者卻因管理考量而不願聘雇。在這種情況下，即形成招聘及雇用上的落差，使旅宿業陷入缺工。

引進移工來填補旅宿業的人力需要，固然是最便捷的途徑；但如此一來，台灣就愈發踏上「低薪鬼島」的不歸路，沒有回頭的機會。近年來，旅遊住宿的消費行情並不便宜，較之他國甚至顯得不太合理；然而，旅宿業的平均薪資卻遠低於其他產業。據調查，台灣勞工前年的年薪中位數為50.6萬元(台幣，下同，約1萬5624美元)，餐飲旅宿業的中位數卻僅36.8萬元，整整低了2成7。既然台灣旅遊的消費價格不菲，業者其實應設法調升員工待遇，而不是一味指望以廉價進口移工取替。

進口移工除將導致低薪的固著化，更值得憂慮的是，將對台灣勞工造成排擠。旅宿業的服務工作性質單純，進入門檻較低，因此能作為中高齡勞動者或就業中斷者重新出發的職場。稍早勞動部曾為旅宿業辦理過一次人力媒合，有5000多人應徵，但業者最後只雇用了400人。可見，想要進入這一行業的人不少，只是問津無門。也難怪，全產總批評開放旅宿業移工是「飲鴆止渴」，更可能引發「破窗效應」，讓更多移工湧入服務業，排擠台灣年輕人的工作機會。

2016年，台灣的移工人數為62萬人；到了今年，移工人數已增加到72.8萬人。亦即，蔡政府任內7年半，用種種理由開放產業及公共工程引進移工，數量已相當可觀。如今，若再為服務業開放進口移工，固方便了需工孔急的旅宿業，卻將對本國基層勞工的再就業造成全面打擊。

台灣固有許多優質產業源源不斷地創造更高價值，但另一方面，有些產業則因缺乏新的技術及觀念，長年陷於低薪的窘境。更值得注意的是，當其他國家都在研究如何運用中高齡人力，唯獨台灣卻抱著即將破產的勞保基金而不以為意，還在拚命引進移工。據國發會統計，2021年日本65歲以上高齡人口的勞動參與率為25％，韓國為36％，台灣卻僅9％。據央行統計，日本55到64歲中高齡人口的勞動參與率為78％，韓國為69％，台灣卻僅47％。這些數字，均顯示政府對於成熟人力的運用缺乏關注與規畫，卻只想用最簡單而廉價的移工解決。試問，那麼多想要工作卻被社會排擠的民眾，在生計無著下，不會形成各種社會風險與社會問題嗎？

蔡總統和經濟部長王美花動輒引台灣的高科技業自豪，但別忘了，在社會基層還有許多需要工作、同時也有工作能力的人，需要政府為他們規畫工作機會。以政府對旅宿業的體貼，如果官員能拿出一半的力氣為需要工作的台灣勞工著想，那麼，移工或許不是最佳答案！(轉載自聯合報社論)