退休金制度全球評比 台灣倒數第9落後日、陸

台灣退休金制度，在47個國家或地區中排名倒數第九。（本報資料照片）

根據一份全球退休金 制度評比報告顯示，荷蘭重新擁有「全世界最佳退休金制度」的頭銜，台灣則在47個國家或地區中排名倒數第九，在東亞地區僅高於南韓，但落在日本及中國大陸之後。

人力資源顧問業者美世（Mercer）和特許金融協會（CFA）的全球退休金指數顯示，荷蘭今年取代冰島排名第一，冰島則落居第二，丹麥蟬聯第三，以色列第四；這四國均被列為A級（得分80分以上）。

五至十名依序為澳洲、芬蘭、新加坡、挪威、瑞典及英國。加拿大排12、美國第22名，阿根廷則是第47名、敬陪末座。

台灣排名39，低於日本的30名、大陸的35名，但高於南韓的42名，這些國家在七個等級排名中都被列在倒數第三級的Ｃ級（得分50至60分），屬於後段班。

勞動部回應，以目前台灣勞保制度，年資30年勞工 來說，退休後領取勞保年金所得替代率可達到46.5%，和經濟合作暨發展組織（OECD）國家平均所得替代率42.2%相較並不低。此外，勞保普通事故保險 費率僅11%，台灣勞工繳得少、所得替代率也不低，台灣勞工退休制度沒有比別人差。

勞動部官員認為，一個國家退休制度不只是勞保，還有其他如公務人員、國民年金保險、農民退休保險等。這份報告並未具體提及哪一項退休制度評比表現較差，不宜一概而論。

這項全球退休金指數的評比標準，共分為充足性（Adequacy）、可持續性（Sustainability）、完整性（Integrity）三項指標。報告指出，台灣的退休金制度若要提高整體分數，應該提高最貧困高齡族群的最低支持水準，並且要求以部分退休金給付為收入來源，而且由於預期壽命增加，應逐步提高領取國民退休金的年紀，同時提高老年人的勞動參與率。

報告也顯示，台灣的得分今年提升至53.6分，高於去年的52.9分，原因是OECD公布的淨所得替代率提高。後者是指勞工個人退休後領取的淨年金給付與退休前的稅後薪資所得的比值。

這次重奪第一的荷蘭，正將退休金計畫從集體結構改革為更偏向個人的做法。儘管如此，報告指出荷蘭的制度在改革後能仍提供良好福利，獲得穩健的資產基礎和堅穩的法規支撐。