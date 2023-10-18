放棄進駐龍潭未說死 台積將球丟給地方政府

台積電宣布放棄進駐龍科三期擴建案，反龍科擴建自救會要求竹科撤回擴建計畫。（記者曾增勳／攝影）

台積電 17日宣布放棄進駐龍潭科學園區三期擴建晶圓廠，引發市場震撼。這是台積電罕見在建廠用地尚在協商過程就直接透過公開聲明表明放棄設廠，與中科擴大計畫台積電和市府及環團周旋數年、高雄傾洪荒之力拉攏台積電建廠，形成強烈對比。

台積電董事長劉德音多次公開表示，二奈米以下製程北移是公司設定的目標。不過，台積電稍早決定將高雄廠變更，且直接切入二奈米製程，透露二奈米以下先進製程北移目標不是不能調整。尤其，台積電中科擴大計畫順利通過台中市都市計畫審查，待內政部 通過編定審議即可趕在明年底交地給台積電，因此還有備案可規畫。

將先進製程留在台灣是台積電對政府充分協助做出的承諾，台積電進駐龍科三期緊急喊卡，預期不會影響台積電設立一奈米生產據點的規畫，只是台積電真的已放棄龍科三期嗎？目前看來也未必。台積電聲明指出，在現階段條件下，不再考慮進駐龍潭科學園區三期，但公司仍維持擴廠步調，持續與管理局合作評估適合建廠用地，似乎為未來進駐龍潭三期預留伏筆，沒把話說死。

台積電在意的「在現階條件下」，應是不想為了取得建廠用地引來受影響居民抗議。曾參與台積電多項擴大計畫擴編土地、跟台積電代表與居民協商的一位竹科管理局官員表示，台積電長期以來秉持不願犧牲地方或當地居民利益來成就台積電發展，很多開發計畫都是在和諧狀態下才會進行，這次宣布放棄進駐龍潭三期建廠，就是在這考量下做的決定。

台積電放棄龍科三期設廠，將球丟給想為當地市政做出政績的各縣市政府。由於先進製程投資 規模高達台幣7000億元(約216.4億美元)，帶動周邊投資效應逾兆元，桃園、台南、高雄市政府都相繼表態會全力協助台積電取得用地，雖然台積電基於人才、交通、群聚、水電和區域均衡發展等考量，還是比較屬意北部，不過「人和」才是讓台積電決定落腳何處的最大考量。