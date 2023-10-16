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美豬又洗產地變加豬 桃園查出8532公斤流向6縣市

台灣新聞組／台北16日電
桃園市衛生局、衛福部食藥署查獲「玉釩食品有限公司桃園分公司」標示不實，進口美豬後，提供下游業者的產品報價單及出貨單原料產地卻標示為加拿大。（圖：桃園市衛生局提供）
桃園市衛生局、衛福部食藥署查獲「玉釩食品有限公司桃園分公司」標示不實，進口美豬後，提供下游業者的產品報價單及出貨單原料產地卻標示為加拿大。（圖：桃園市衛生局提供）

美豬「洗產地」風波延燒，桃園市衛生局查獲玉釩食品桃園分公司，進貨美豬後提供下游業者的產品報價單及出貨單產地都標示「加拿大」，共出貨8532公斤，流入六縣市、61家業者。

本報系聯合報報導，桃市府、衛福部食藥署上周五前往玉釩食品稽查，除依刑法妨害農工商罪嫌將業者移送檢方偵辦，也將開罰；食藥署則將以最速件檢驗肉品是否含萊克多巴胺。

桃園市衛生局、衛福部食藥署再查獲「玉釩食品有限公司桃園分公司」標示不實，進口美豬...
桃園市衛生局、衛福部食藥署再查獲「玉釩食品有限公司桃園分公司」標示不實，進口美豬，提供下游業者的產品報價單及出貨單原料產地卻標示為加拿大。（圖：桃園市衛生局提供）

據悉，業者向衛生局人員表示過去進口加拿大豬，今年3月起才進美豬，但公司的會計系統一直沒改，導致出貨單還是註記為加拿大；衛生局本月13日稽查時，業者已經改回美豬。

桃市衛生局本月13日接獲陳情，指玉釩食品販售的美豬標示不實，現場查獲業者今年3月至10月出貨的二項產品，豬腳圓切片一斤五片裝和一斤四片裝，外包裝雖標示原產地為美國，但追查下游後發現，該公司提供下游業者的產品報價單及出貨單原料產地卻標示為加拿大。

由於二項產品已流入桃園、台北、新北、台中、新竹市及新竹縣六縣市，包含自助餐、便當店及員工自助餐等61家業者，衛生局除通知其餘五縣市，還有總公司所在的台南市府。

台北中國時報報導，食藥署副署長林金富表示，已針對全台約500家肉品加工廠加強查核抽驗，尤其輸入量較大、風險較高的業者，更會逐一查廠，要求依法落實產地標示。同時也要釐清這批貨物是否含萊克多巴胺，會以最速件辦理，預計三至五天有結果。

桃市衛生局副局長余依靜說，市府會同食藥署14日至下游33家業者稽查，玉釩公司的，下游業者分布桃園、台北、新北、台中、新竹市及新竹縣，共61家業者，多數為自助餐、便當店及企業員工餐廳，已通知下游業者。

新竹縣衛生局昨依名單查核包括販售業四家、餐飲業四家等八家業者，因假日，多數未營業，其中一家表示接獲通知待回收退貨、一家聲稱已無庫存相關產品。

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