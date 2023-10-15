政院砸221億 推動六大核心戰略產業

行政院長陳建仁（左）前往立法院報告「2024年度中央政府總預算案」編製情形並備質詢，經濟部長王美花（右）列席說明。（記者曾學仁／攝影）

根據行政院2024年度總預算 書顯示，六大核心戰略產業推動方案編列221億元（台幣，下同，約6.86美元），加計前瞻基礎建設計畫第四期特別預算編列77億元、營業與非營業特種基金編列27億元，合計共325億元，較上年度相同基礎增加21億元，約增7％。

每年的中央政府總預算都會在前一年的下半年編列提出，其中2024年度總預算的已經編列完畢並通過行政院會，等待立法院審議通過。

行政院指出，此次的編列重點基於於5+2產業創新的基礎上，進一步推動六大核心戰略產業方案，而近來在AI 浪潮席捲下，在新世代半導體技術、AI物聯網應用、生技醫療及健康照護等方面超前部署，使台灣相關產業得以率先切入，成為全球供應鏈中之關鍵角色。為穩固產業競爭優勢，深化與世界領導企業之合作夥伴關係，以進一步推升經濟成長動能。

明年度總預算六大核心戰略產業推動方案，共計編列221億元，加計前瞻基礎建設計畫第四期特別預算編列77億元、營業與非營業特種基金編列27億元，合共325億元，較上年度相同基礎增加21億元，約增7％。

若是攤開計畫內容，總共有六大方案，分別為資訊及數位、資安 卓越、綠電及再生能源、台灣精準健康、國防及戰略、民生及戰備。

其中，台灣精準健康方案預算則是六大方案中增幅最多，對比上一年度預算增幅達到25.9％，其次則是民生及戰備增幅為15%，第三則是資訊與數位增幅為4.8％。

在資訊及數位共編列115億元，較上一年度增加，其中包含化合物半導體先進製造技術研發與關鍵應用發展、台灣中小企業IC設計補助、亞灣2.0- 智慧科技創新應用綱要、智慧無人載具關鍵技術開發暨車輛產業轉型輔導推動、AI 晶片異質整合模組前瞻製造平台、國家科學及技術委員會辦理A世代半導體等與數位科技相關的計畫。

至於在資安卓越部分則編列8.4億元，較上一年度預算略低，主要用於資安跨域整合聯防計畫等與資安相關計畫上；在綠電及再生能源上則是編列26億元，主要用於經濟部辦理區域電網儲能、強化電網運轉彈性公共建設、風力發電技術研發、大功率電力轉換系統（PCS）研發、海事工程特殊設備模擬系統培訓技術開發等。

台灣精準健康則編列27.3億元，較上年度的22.6億元，增加4.7億元，主要用於衛生福利部辦理生醫核心戰略基盤計畫、健康大數據永續平台、精準防疫產品效能評估輔導及整合式決策系統建構、台灣智慧醫療創新加值推動等計畫。

至於在國防及戰略則是編列70億元，將上年度增加1億元，預算除了用在軍機軍艦國造推動上之外，也聚焦在太空基礎工程與應用研究能量整備、太空產業推動與人才培育、遙測衛星星系、國防科技前沿探索、低軌通訊衛星等計畫。

至於明年度增幅最多的民生及戰備方案則是編列78億元，較上一年度增加10億元，其主要是用在辦理農產品冷鏈物流及品質確保示範體系、以及政府購儲石油暨管理、區域韌性供應鏈整合推動等計畫。