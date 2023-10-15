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張忠謀揭台積電成功祕訣 「英特爾無法複製」

記者簡永祥、李孟珊／新竹15日電
台積電14日舉行運動會，董事長劉德音（中）指出，這一次首度有海外同仁透過連線參與，他也騎乘腳踏車充電，象徵對ESG的重視。（記者葉信菉／攝影）
台積電14日舉行運動會，董事長劉德音（中）指出，這一次首度有海外同仁透過連線參與，他也騎乘腳踏車充電，象徵對ESG的重視。（記者葉信菉／攝影）

台積電創辦人張忠謀昨日出席台積電運動會時，親揭台積電成功祕訣。除了他多次提到台積電具備與客戶站在一起、具備超強服務ＤＮＡ，同時有結合各方菁英的大同盟、技術卓越外，最關鍵的是台積電採用貝恩顧問公司建議的經驗曲線模型，藉由這個模型，台積電加大研發，找到降低晶片製造成本的機會。

張忠謀說，近期到處放話想跟台積電競爭的英特爾執行長基辛格，也知道這套方法。不過，相較台積電早在十年前就已發展這樣的模式，相信即使有人（指英特爾）要套用，難度也會很高。

張忠謀在此次運動會中多次提到英特爾，明顯看到英特爾藉著美國本土優勢，確實帶給台積電不小競爭壓力。不過，台積電累積了多年經驗，加上大同盟助陣，張忠謀對台積電未來持續站穩龍頭地位，仍信心十足。

對於美國亞利桑那廠，張忠謀指出，在美國建廠一直是他的夢想，1996年時成立WaferTech投資建廠，雖然短短2、3年便「美夢變噩夢」，但現在的台積電已與當時完全不同，無論人才、資金、技術都比27、28年前強很多，現在應該有更好的準備。

此外，張忠謀點出，台積電擁有豐富的經驗曲線，也就是說，做得越多，減低成本的機會越多，但強調，要會利用這個機會才行，所以台積電積極大幅增加研發，是公司能成功的祕密。

回顧過去一年，董事長劉德音表示，台積電在逆風下仍有許多重要進展，包括美國、日本建廠，三奈米進入大量生產，二奈米依照進度順利發展，加上全球研發中心的啟用，都為未來科技開創無限可能。

劉德音指出，今年的運動會首度有海外同仁一同參與，包括中國、美國、日本和歐洲等同事，透過現場或連線參與，在公司全球擴張發展下，參加人數和地區一年比一年多，同時也不斷提醒著，台積電是全球性企業，根基在台灣，共事的人則座落全世界各角落，所以必須要有包容的心態，看到他人的長處，擁抱多元，才可以立足台灣、放眼世界。

綜觀台積電近年的全球布局，台積電2020年宣布在美國投資興建晶圓廠，規畫四奈米先進製程產能，2021年6月動土、去年12月舉行移機典禮，但因施工進度落後，量產時程由2024年底推遲至2025年；反觀建置12至28奈米成熟製程的日本熊本廠，動工進展順利，供應鏈透露，日本廠將自本月開始安裝設備，若順利於明年投產，進度將超車美國廠。

台積電 日本 投資

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