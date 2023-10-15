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台入境旅客回流慢 旅宿房價狂飆 住房率回不去

記者周湘芸／台北15日電
旅宿房價已逾疫情前水準，不少民眾寧可出國旅遊，加上外籍觀光客恢復慢，產業又缺工，使觀光、一般旅館住用率比疫情前低。（記者季相儒／攝影）
旅宿房價已逾疫情前水準，不少民眾寧可出國旅遊，加上外籍觀光客恢復慢，產業又缺工，使觀光、一般旅館住用率比疫情前低。（記者季相儒／攝影）

交通部觀光署統計，旅宿業房價持續上漲，今年上半年已超越疫情前的2019年同期水準，致使觀光旅館、一般旅館住用率，均較疫情前下滑。除了「回不去」的房價因性價比低，讓民眾退避，業者也直言，入境旅客恢復慢且少了陸客，加上缺工等因素，都是造成住房率低的原因。

疫後台灣旅宿業版圖逐漸重整，對消費者而言，房價及旅遊習慣改變都是選擇住宿型態的考量因素。專家分析，影響觀光旅館及一般旅館住房率原因包括入境旅遊市場恢復慢、旅遊習慣改變、旅行業逐漸小型化及缺工，業者短期拉高房價卻未提供對等價值只會破壞品牌，持續提升特色及品質才是解方。

今年上半年觀光旅館房價達平均每晚4618元（台幣，下同，約143.2美元），較疫情前2019年同期漲2成4；一般旅館平均每晚2547元（約79美元），也較疫情前同期漲2成2。國旅住宿成本攀升讓民眾寧可不住或往國外跑，致使觀光旅館、一般旅館今年上半年住用率分別是55.45%、45.87%，還不如2019年。

進一步分析發現，今年上半年民宿房價平均每晚2536元（約78.6美元），僅較疫情前同期漲1成1，價格相對「親民」，加上提供更多樣化選擇，也讓民宿今年上半年住用率達25.71%，超越疫情前同期的22.79%，成了住用率唯一超越疫情前水準的旅宿業。

除了房價影響住用率，旅遊業者也分析，觀光旅館房價普遍較高，過去主要客群七成為外國旅客，但疫後國際觀光客回流慢，加上缺工無法開出最大房間數，住房率自然難以回升；民宿因價格差異幅度大，消費者有較多彈性能選擇符合需求及性價比的物件，因此民眾接受度較高。

中華民國觀光旅館商業同業公會秘書長卓倩慧也說，觀光旅館住房率低最主要還是人力問題，反觀民宿房間數不多，且多是家庭副業，人力需求不大，近年家族旅遊、團體旅遊愈來愈傾向民宿。另卓倩慧說，像台北市觀光旅館多為外國商務客，但疫後大環境改變，視訊會議興起導致商務客越來越少，加上少了陸客，住房率自然下降。

世新大學觀光學系副教授陳家瑜說，影響住房率的原因除了價格，還包括入境旅客僅回流一半、疫情前最大的大陸市場仍是缺口，加上民眾出國旅遊，需求上明顯減少，對高端旅館影響更加明顯。她認為，短期旅宿業要因住房率降價不太可能。

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