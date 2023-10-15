社區藥局待遇好… 醫院鬧藥師荒 調薪也留不住人

藥師執業處所人數與比率 製表／元氣中心

最近慈濟大學申請增設藥學系引發反彈，藥師發起抗議，擔心未來人力過剩，出現找不到工作的流浪藥師。統計顯示，台灣每1萬人有13名藥師服務，高於OECD國家的8.6位，藥師整體人力並不缺，但嚴重分布不均，全國有3萬名執業藥師中，逾半數在社區藥局 和診所，醫院藥師招聘困難，缺工嚴重，即使年薪上調也留不住人。

藥師公會全聯會統計，目前執業藥師有3萬3713人，在公、私立醫院執業藥師8770人，但社區藥局、診所開業的藥師達1萬8157人。和信醫院藥劑科主任陳昭姿說，據了解，台大、台北榮總兩大龍頭醫學 中心藥師缺額合計50名，更別說其他醫院，即使醫院給簽約金、年薪上調，都很難留住藥師。

醫院留不住藥師，主要是工作繁重，薪資待遇又不如社區藥局或診所藥師。陳昭姿說，北市醫院藥師平均年薪已達80萬元（台幣，下同，約2.48萬美元），不算低薪，各大醫院藥師依舊缺得一塌糊塗。因為社區藥局不論薪水還是職涯發展都很有吸引力，打開藥師周刊，社區連鎖藥局徵人廣告言簡意賅，「教你開一家會賺錢的店」、「開店第一年獲利就100%」。

「我已經四年沒有休過長假了。」陳昭姿說，疫情 過去，部分醫護人員仍都不敢休假，要排輪班的醫院每天只能讓一位藥師休假，若遇連假，藥師都得加班，無法想休就休，「休假成為特權」，這樣的工作環境更難讓年輕藥師願意留在醫院服務。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁表示，現在是醫院要與社區藥局、診所或整個醫藥產業「搶」藥師，但醫院無法開出夠高的薪資待遇，依目前市場行情，起薪至少6萬元（約1860美元）、年薪90萬元（約2.8萬美元）才能留住藥師在醫院。但醫院調薪能力有限，健保總額不足，無法開出好的薪酬，競爭上自然趨於劣勢。

藥師公會全聯會副秘書長邱建強也表示，藥師執業環境多元，許多地方待遇、福利優於醫院，還不用輪值大夜、小夜班。陳昭姿說，醫院24小時輪班，還要做評鑑等行政瑣事，許多藥師在醫院訓練完兩年，就會被藥廠、連鎖藥局等企業挖角。

增加藥學系學生名額，能解決醫院藥師荒嗎？邱建強說，為累積調劑經驗，每年約有700到900名新進藥師會進入醫院服務，但流動率高，即使增加藥學系學生名額，醫院也未必能留下年輕藥師。陳昭姿也不樂觀，醫院需要有好的收入才能談薪資，台灣整體藥師分布不均，問題難解。