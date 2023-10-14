視障者搭輕軌沒引導磚指路 無人站變無助站

先天視障者陳宏嘉搭乘安坑輕軌，因上下車需手動開門，花了一些時間摸索才找到按鈕。(記者李成蔭／攝影)

前瞻軌道建設推行中，新建的輕軌系統愈來愈多無人車站，號稱「前瞻」，卻常成為全台5萬多名視障者的「盲點」。從高雄輕軌到新北的淡海及安坑輕軌，都以無人車站為主，對視障和盲友來說，若無陪伴者幫「盲」或對環境不夠熟悉，無人車站常成無助車站，風險四伏。

視障者家長協會秘書長藍介洲雙眼全盲，他體驗安坑輕軌，直言過程就像冒險，從入口就找不到刷卡機，走上月台後沿警示磚走，發現警示磚與軌道距離過近，一不小心就容易誤入軌道區，開門按鈕也不好找。

先天視障的陳宏嘉左眼視力0.02、右眼全盲，是淡海輕軌常客。安坑輕軌2月啟用，日前他隨聯合報採訪團隊實測，從捷運 淡水站出發，途中轉搭環狀線，過程中站務人員常來詢問是否要協助引導，但從十四張站搭上安坑輕軌後，在景文科大站下車，挑戰就開始了。

輕軌是無人車站，因沒有引導磚，陳宏嘉一度難分辨長條狀的車站出口究竟在左邊或右邊？他憑「感受」人群移動方向，選擇往左走；出口前又碰到第二道障礙，輕軌站沒有進出閘門，很難判斷站刷卡機位置在哪裡？

刷卡機是一個柱體，因高度偏低、感應區大，一度令陳宏嘉困惑，在旁人引導下，他才釐清進站、出站刷卡機分別在左右兩側，位置與民眾在一般捷運站慣用右手的情況有些違和；而各站的進、出站刷卡機也不一樣，讓視障者難以捉摸。

他說，通勤常客較能適應方位，新站對初體驗的視障者確實困難重重，也可能沒刷卡就出了站。候車時，軌道旁的警示線與軌道間距離還不至於讓視障者掉下月台，但站內除地板凸起顆粒狀的警示磚，沒有導盲的條狀引導磚；至於月台邊類似導盲磚的設計，「只有警示功能，沒有導盲作用」。

陳宏嘉說，淡海輕軌在列車進站時，除有廣播說明，也播放音樂提示更清楚；安坑輕軌車廂兩側各有車門，到站廣播卻沒提醒哪側開門，視障者困惑之餘，還必須趕快摸索開門按鈕位置等方位，很容易錯過下車時機。

陳宏嘉說，輕軌是無人車站，沒人在車上引導，難免會緊張、焦慮，轉乘輕軌前的引導員送他上車時，並未告知對講機位置，若遇到狀況就難再聯絡。

新北捷運公司表示，安坑輕軌有行控中心，會隨時注意站內及列車狀況，若察覺視障等身心障者需服務，會通知站務員或司機主動協助；旅客若有需要，也會陪同到目的地出站。平均每天求助案約一、二件，需要引導的旅客大多在主要轉乘站告知需求，隨即派員引導到月台上車，部分盲人旅客在乘車前會預約協助引導服務。