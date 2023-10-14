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台買房須10年不吃不喝 Q2房貸負擔率創新高

記者翁至威、陳素玲／台北14日電
內政部13日公布今年第二季房價所得比（又稱購屋痛苦指數），台灣民眾買房平均要近十年不吃不喝。圖為高雄市民眾從高處俯瞰苓雅區住宅建築。（中央社）
內政部13日公布今年第二季房價所得比（又稱購屋痛苦指數），台灣民眾買房平均要近十年不吃不喝。圖為高雄市民眾從高處俯瞰苓雅區住宅建築。（中央社）

內政部昨天公布今年第二季房價所得比（又稱購屋痛苦指數），全台民眾買房平均要近十年不吃不喝，六都皆呈微幅上升，其中台北市民眾更要超過15年不吃不喝才能買房。對照房貸負擔率來看，民眾購屋負擔微幅加重。

另外第2季全台住宅價格指數為130.8，指數續創新高，季增1.51%，已連20季上升，年增5.51%，六都指數也都創新高。內政部表示，住宅價格指數年增率從去年第2季超過一成，年增率連續四季下修，房價漲勢明顯收斂趨緩，市況呈現「量縮價微漲」。

儘管房價漲勢趨緩，但從內政部公布相關指標，買房壓力仍沉重。今年第二季全台房價所得比為9.82倍，寫下歷史新高，季增0.1倍，年增0.13倍，等於全台民眾要買房，平均要將近十年不吃不喝。

而六都當中，第2季台北市房價所得比為15.52倍，仍是買房最辛苦的直轄市，不過雖較前一季略增0.3倍，但年減0.65倍。

而新北市第2季房價所得比則為12.93倍，季增0.16倍、年增0.11倍，買房也要不吃不喝將近13年。

內政部也同步公布第2季全台房貸負擔率為42.09%，續創歷史新高，季增0.9個百分點，負擔能力在「偏低」等級。

其中六都負擔率也較上季全面上升，尤其台中市房貸負擔率49.53%，季增1.45、年增3.99個百分點，幅度都冠居六都。

另外台北、新北本季房貸負擔率為66.54%及55.41%，負擔能力屬「過低」等級。

六都以外，新竹縣、市因地區產經發展帶動中位數住宅價格上升，導致第二季房貸負擔率升幅約1.67個百分點，升幅較大，其他縣市升幅則都多在1個百分點以內。

另主計總處公布8月受僱人數及薪資，累計1至8月全體受僱員工經常性薪資每人每月平均台幣4萬5415元，較去年同期增加2.5%，每人每月總薪資台幣6萬931元，年增1.42%；但剔除物價後，實質經常性薪資年增0.21%，實質總薪資則衰退0.85%，是七年來同期首次實質總薪資負成長。

主計總處表示，兩大因素造成實質總薪資負成長，一是物價，一是出口降溫影響廠商發放獎金。

內政部13日公布最新統計，台北市今年第2季房價所得比來到15.52，居6都之冠，...
內政部13日公布最新統計，台北市今年第2季房價所得比來到15.52，居6都之冠，等同要不吃不喝逾15年才能成功買房。（本報資料照片）

房價 內政部

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