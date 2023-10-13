我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女苦等樂透綠卡10年 律師提醒不必要風險

舊金山教師工會通過「授權發動罷工」 16日將再協商

遊以感受戰爭可怕 「憂台下一代沒警覺」

記者黃仲明／桃園13日電
巨匠旅行社董事長項國棟（左）到桃機接機並送上紅包及禮盒慰問。（記者黃仲明／攝影）
巨匠旅行社董事長項國棟（左）到桃機接機並送上紅包及禮盒慰問。（記者黃仲明／攝影）

巴勒斯坦伊斯蘭教團體「哈瑪斯」7日發動近幾年來對以色列的最大規模攻擊，衝突發生至今已進入第六天，死傷超過1萬人，至少33萬8000人流離失所、50萬人斷糧。戰爭爆發初期，台灣有旅行團剛好在以色列當地旅遊，昨天下午有45名旅客平安搭機返台，旅行社到場接機並送上紅包及禮盒慰問，有旅客說感受到戰爭的可怕，也憂心台灣下一代沒有警覺。

戰爭期間滯留以色列的17名永信旅行社旅客及28名巨匠旅行社旅客，45人於下午搭返抵桃園國際機場。參加永信旅行社行程的陳先生表示，這次行程總共12天，前幾天先從以色列往約旦走，第九天從約旦再次回到以色列時，剛參訪完一個教堂走到大街上，就聽到爆炸聲響，領隊就安排團員回到旅社。

陳先生指出，在旅社時聽見空襲警報，團員就依指示進入防空洞，當地民眾也不停禱告。後來為了安全決定前往約旦，但邊境排隊的車隊綿延3至5公里，「就像逃難一樣」，最後花了將近一天的時間才成功進入約旦。因為班機取消，等到旅行社訂到票，團員才又回到以色列境內搭機離開，只是後續4天的行程就報銷了。

陳先生說，當地民眾表示已將近數十年沒有發生戰爭，上一代還知道戰爭的恐怖但下一代不了解，大家都沒有警覺性。他也擔心在台灣的下一代沒有警覺，大家都不知道戰爭的可怕。

另名參加巨匠旅行社的周先生表示，雖然行程沒有走完很可惜，但下次繼續就好，旅行社很辛苦、領隊的反應也很快，雖然狀況很多，班機一直延誤、更改，甚至一度還出現卡關，行程也是隨時更動，即使有一天半的行程浪費了，但他認為「命要緊」，很開心能平安返台。

永信與巨匠旅行社的董事長也親自到場接機，送上紅包及禮盒慰問團員，永信旅行社董事長黃士元表示，在旅遊期間遇到這種事情真的是一輩子難忘，不過旅行社也是盡力處理，感謝所有客人的配合。

以色列 巴勒斯坦 哈瑪斯

上一則

會前會14日登場 柯文哲堅持民調 侯友宜： 一直嫌怎談

下一則

受刑人獄中投票開先例 台法院裁准設投票所

延伸閱讀

以哈衝突 美公民已27死 白宮出動撤僑班機

以哈衝突 美公民已27死 白宮出動撤僑班機
以色列總理公開「哈瑪斯屠殺嬰兒照」 怒斥：泯滅人性

以色列總理公開「哈瑪斯屠殺嬰兒照」 怒斥：泯滅人性
NBA／詹皇聲援以色列稱哈瑪斯「恐怖主義」 網看法兩極

NBA／詹皇聲援以色列稱哈瑪斯「恐怖主義」 網看法兩極
哈瑪斯發動攻擊前 美未掌握徵兆…法：無伊朗涉案證據

哈瑪斯發動攻擊前 美未掌握徵兆…法：無伊朗涉案證據

熱門新聞

自8日以來，以色列對加薩發動報復性攻擊，誓言將哈瑪斯夷為平地，到處屍體橫陳。（Getty Images)

滯以台人向外交部求助遭冷回 學者聲援「拒絕巨嬰」

2023-10-11 18:17
台北捷運淡水站外今天凌晨驚傳一對男女公然上演活春宮，完事之後女子赤裸下身蹲在地上，男子趕緊整理衣褲，被路過民眾用手機錄影上傳網路遭四處轉發。圖／翻攝黑色豪門企業

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

2023-10-04 15:38
台南地院審酌，賴男終能坦承犯行，且已與女方達成調解，也同意給予緩刑機會，認他犯乘機性交罪處1年7月，緩刑3年，並接受法治教育課程2場次。(本報資料照)

女友服藥沉睡硬上 台男擦拭她大腿上「鐵證」吃官司

2023-10-06 09:43
國慶焰火今晚提早20分鐘施放，中市府表示，因為蔡總統等人致詞太簡短，說完就啟動焰火。記者黃仲裕／攝影

雙十國慶焰火提早20分鐘施放被罵翻 原因是…

2023-10-10 15:56
台灣輕艇選手張筑涵奪下杭州亞運激流標桿女子K1金牌。圖／中華奧會提供

杭州亞運／輕艇、橋牌摘金 台灣累積17金追平上屆

2023-10-06 14:34
鄭姓婦人與黃姓丈夫前年8月離婚，同年10月又復婚，她稱丈夫的許姓學妹在夫妻未離婚時曖昧還上床，憤而提告，但最終敗訴。圖為示意圖。(本報資料照片)

學妹告白失婚男「等了你23年」 夫妻卻40天就復婚…她慘挨告

2023-10-05 22:07

超人氣

更多 >
杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？
不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...

不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...
舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光

舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光
紐約法拉盛賣淫猖獗 商家、行人怨聲載道

紐約法拉盛賣淫猖獗 商家、行人怨聲載道
被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙

被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙