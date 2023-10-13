遊以感受戰爭可怕 「憂台下一代沒警覺」

巨匠旅行社董事長項國棟（左）到桃機接機並送上紅包及禮盒慰問。（記者黃仲明／攝影）

巴勒斯坦 伊斯蘭教團體「哈瑪斯 」7日發動近幾年來對以色列 的最大規模攻擊，衝突發生至今已進入第六天，死傷超過1萬人，至少33萬8000人流離失所、50萬人斷糧。戰爭爆發初期，台灣有旅行團剛好在以色列當地旅遊，昨天下午有45名旅客平安搭機返台，旅行社到場接機並送上紅包及禮盒慰問，有旅客說感受到戰爭的可怕，也憂心台灣下一代沒有警覺。

戰爭期間滯留以色列的17名永信旅行社旅客及28名巨匠旅行社旅客，45人於下午搭返抵桃園國際機場。參加永信旅行社行程的陳先生表示，這次行程總共12天，前幾天先從以色列往約旦走，第九天從約旦再次回到以色列時，剛參訪完一個教堂走到大街上，就聽到爆炸聲響，領隊就安排團員回到旅社。

陳先生指出，在旅社時聽見空襲警報，團員就依指示進入防空洞，當地民眾也不停禱告。後來為了安全決定前往約旦，但邊境排隊的車隊綿延3至5公里，「就像逃難一樣」，最後花了將近一天的時間才成功進入約旦。因為班機取消，等到旅行社訂到票，團員才又回到以色列境內搭機離開，只是後續4天的行程就報銷了。

陳先生說，當地民眾表示已將近數十年沒有發生戰爭，上一代還知道戰爭的恐怖但下一代不了解，大家都沒有警覺性。他也擔心在台灣的下一代沒有警覺，大家都不知道戰爭的可怕。

另名參加巨匠旅行社的周先生表示，雖然行程沒有走完很可惜，但下次繼續就好，旅行社很辛苦、領隊的反應也很快，雖然狀況很多，班機一直延誤、更改，甚至一度還出現卡關，行程也是隨時更動，即使有一天半的行程浪費了，但他認為「命要緊」，很開心能平安返台。

永信與巨匠旅行社的董事長也親自到場接機，送上紅包及禮盒慰問團員，永信旅行社董事長黃士元表示，在旅遊期間遇到這種事情真的是一輩子難忘，不過旅行社也是盡力處理，感謝所有客人的配合。