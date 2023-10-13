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受刑人獄中投票開先例 台法院裁准設投票所

台灣新聞組／綜合13日電
台北高等行政法院認為，選舉權是民主國家人民最基本的政治參與權利之一，「受刑人只是穿著囚服的國民」，監禁期間的公民權利仍受憲法保障。（本報資料照片）
台北高等行政法院認為，選舉權是民主國家人民最基本的政治參與權利之一，「受刑人只是穿著囚服的國民」，監禁期間的公民權利仍受憲法保障。（本報資料照片）

受刑人林姓男子要求中央選舉委員會、桃園市選舉委員會於明年總統大選時，在台北監獄設置投票所被拒絕，他提行政訴訟並聲請定暫時狀態處分，台北高等行政法院昨天裁定，桃園選委會應在訴訟確定前於台北監獄設置投票所，或以其他適當方式供林男行使投票權。

這是全國首件受刑人能投票的案例。中選會表示，中選會及桃園市選委會提抗告；法務部矯正署表示，將等抗告有結果再行處理。法務部指出，如果中選會提抗告被最高行政法院駁回，若須於矯正機關設置在籍投票處所，將配合選務主管機關規畫辦理。

桃園市選委會表示，若抗告被駁，將與中選會研議如何辦理，因為不是單一監獄會遇到這個問題，這是全國監獄都會遇到的問題，名冊怎麼做、選票怎麼送，都需要中選會討論決定。

明年1月13日將舉行總統、副總統及立法委員選舉。在台北監獄服刑的林姓男子，以2019年12月將戶籍遷入監獄為由，透過監所關注小組要求中選會、桃園市選委會在北監設置投票所，以便行使投票權。

中選會及桃園市選委會回覆，監獄設投票所屬「特設投票所」，屬不在籍投票類型之一，考量監所情況特殊，在監獄特設投票所應要有明文規範以避免爭議，不予同意。林不服回覆，提起行政訴訟並聲請定暫時狀態處分。

台北高等行政法院認為，憲法保障的選舉權是民主國家人民最基本的政治參與權利之一，「受刑人只是穿著囚服的國民」，監禁期間雖限制人身、居住、遷徙自由，但其他基本公民權利仍受憲法保障。

北高行指出，林男過去四年來因現行法制無法以投票為由外出，監所又未依規定設置投票所，導致實際上無法行使投票權。桃園市選委會雖稱受刑人可申請外出投票，但依監獄行刑法規定，受刑人外出制度是為強化就業職能或技能，與行使投票權無關，且須符合外出要件，然受刑人縱使不符要件仍應享有投票權，國家應以其他方式保障。

北高行認為，選罷法明文要求桃園市選委會在選舉人設籍地機關設置投票所，台北監獄就是政府機關，在監獄設置投票所符合選罷法規定，且法律未區分選舉人身分，若受刑人遭到排除，形同剝奪在籍選舉權，違反平等原則。

北高行指出，無法行使選舉權形同權利受到剝奪，屬於重大損害，明年總統大選距今僅剩三個月，若未准許聲請，林男勢必如過往四年般無法享有投票機會，認為有急迫危險、保全必要性。

投票 監獄

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