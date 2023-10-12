農業部鬆口擬降雞蛋關稅 由貿易商自行進口

農業部首度鬆口，將以調整關稅的方式進口雞蛋。目前在超市與量販店都只有販售國產雞蛋。（記者杜建重／攝影）

專案進口雞蛋 爭議不休，農業部 代理部長陳駿季表示，為維持雞蛋穩定供應，除了加強蛋雞產業韌性外，也要建立安全庫存量，未來將透過調整關稅 的方式，由業者端看需求自行進口，「不一定要由政府來做」，這也是農業部首度鬆口，將以調整關稅的方式進口雞蛋。至於啟動的時間，降多少關稅，是否限時、限量等執行細節還在規畫中。

陳駿季表示，未來要建立庫存量，不一定要由政府來做，可以透過關稅調整方式，引導民間朝這方向去做，現在通路已經打開了，可以朝這方面規畫。

陳駿季表示，重點是維持雞蛋安全庫存量，若國產蛋不夠，會需要進口蛋補足，而目前農業部可以調度5%（約110萬至120萬顆）原本要做加工用的國產蛋，但若雞蛋缺口擴大到5%至10%，就會需要啟動措施。

目前雞蛋進口關稅高達30%，另有5%營業稅。陳駿季強調，目前台灣仍為H5N1高病原禽流感高風險期，尤其秋冬已來臨，如果再一次面臨缺蛋，調降雞蛋進口關稅會是最快的方式。

今年農業部專案進口雞蛋，7月底止已進口1.4億顆蛋，其中有5330萬顆進口蛋待報廢銷毀，遭質疑進口前數量規畫不精準，另有蛋品界人士透露，是因有民間業者自行進口逾6000萬顆，由於到貨時間與政府專案進口蛋重疊，導致進口專案雞蛋庫存過期。

對此，農業部表示，不必然是因為貿易商自行進口雞蛋，而是維持糧食安全的基本代價，希望能維持基本水位，盡量避免雞蛋報廢。