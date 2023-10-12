進口冷凍蛋液沒招標 立委轟畜產會黑箱規避採購法

農業部專案進口雞蛋引發諸多爭議，立委更踢爆，原本應該公開招標的冷凍蛋液也迴避政府採購法。圖為日前新北市前往蛋品加工廠稽查進口蛋加工情形。（圖：新北市衛生局提供）

農業部 專案進口蛋爭議不斷，國民黨立委吳怡玎昨天揭露，冷凍蛋液必須依照政府採購法的規定，但實際上，中央畜產會從2021至2023年、共五筆冷凍蛋液進口都沒有公開招標，質疑畜產會繞過政府採購法。

立院經濟委員會召委翁重鈞也批評，這次進口雞蛋 的流程並不正常，畜產會發生什麼事情，都不用承擔責任，規避政府採購法，也才會有這麼多進口蛋需要銷毀，最後造成一個部長下台。

立法院經濟委員會昨邀請農業部業務報告，同時就「有關中央畜產會接受政府補助及委辦業務之預算執行情形」專案報告，立委聚焦在近日的雞蛋進口爭議。

吳怡玎質疑，為支應專案進口雞蛋、豬肉等款項，畜產會向農業金庫貸款 15億台幣（約4700萬美元）作為周轉金，其中僅五成有擔保，負責擔保的是農信保基金，這是納稅人的稅金，不僅是拿來做政府專案，還是虧錢的專案，借貸單位借的錢，又是農漁民的存款；且根據政府採購法第二條，受補助機關必須開標、比價、議價、驗收，這次進口蛋都有做到嗎？有沒有公開讓全台貿易商知道要進口雞蛋？如果沒有幾個人知道，要如何說服大家有議價和比價？

農業部代理部長陳駿季表示，進口雞蛋由中央畜產會自有資金處理，不足的則以融資處理；生鮮食品不受到政府採購法規範，畜產會本身是法人，用自有資金作產銷調節，也有比價與議價，冷凍蛋液也因是用自有資金，因此不受政府採購法規範。畜產會代理執行長王旭昌表示，以巴西雞蛋為例，有兩貿易商報價，畜產會進行比價。

對於農業部專案進口雞蛋鬧出軒然大波，中華經濟與金融協會副祕書長曾志超直言，這是經濟學內的競租行為，要馬上見效，政府介入很多，就有很多空間可上下其手，讓原本單純的事件，變得愈來愈複雜。

曾志超強調，物價根本不應該是農業部應該擔心的事情，結果農業部處處插手，被迫跳過很多規範，包括財源的取得、比價過程等。實際上，台灣至今仍陷入缺蛋危機，顯示農業用了錯誤的方法，後果難以收拾。