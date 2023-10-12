我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州幸運兒獨得勁球頭獎17.3億元

黃仁勳：輝達以色列員工 被哈瑪斯綁架

國慶焰火提前施放 盧秀燕道歉：3位首長疏失

台灣新聞組／台中12日電
今年國慶焰火由蔡英文總統（中）、立法院長游錫堃（左）及台中市長盧秀燕（右）共同按鈕啟動。(圖：台中市政府提供)
今年國慶焰火由蔡英文總統（中）、立法院長游錫堃（左）及台中市長盧秀燕（右）共同按鈕啟動。(圖：台中市政府提供)

國慶焰火前晚落幕，但爆出焰火提前施放、表演安排混亂、取消無人機表演等疏失，多名民進黨市議員昨天要求緊急列入市府檢討報告，台中市府以「確有瑕疵」公開致歉。市長盧秀燕說，「任何事情辦得不夠完善，我們都有責任，尤其市長有責任，我非常願意表示道歉」。

盧秀燕表示，提早施放焰火是她跟立法院長游錫堃、蔡英文總統3位首長的問題。總統府發言人林聿禪表示，當晚的狀況確實造成許多民眾的困擾，總統府也期盼，中央與地方都能汲取此次的經驗，做為未來活動更為精進參考。國慶籌備會也發聲明，向民眾表示抱歉。

國慶焰火施放屬國防部權責，晚會活動則由中央慶籌會與市府合辦，原定晚間8時施放的焰火提早20分鐘，讓現場以及網路上同步觀賞的民眾都錯愕；網友湧入盧秀燕臉書留言逾3100則，指出提早讓民眾失去觀賞機會；有留言被隱藏，被質疑刪留言，相關文章昨天中午直接下架，再遭網友質疑。

另外，滅火器樂團主唱兼吉他手楊大正質疑，前晚藝人車道站滿民眾，離上台剩20分鐘卻沒有管制，他酸市府「真的很會辦大型活動」。警方昨回應，此次活動並無規畫藝人專用車道，活動期間湧入大量人車，造成不便或感受不佳之處，深感遺憾、抱歉。

盧秀燕說，會提早施放是因主辦單位認為政治人物致詞愈短愈好，為求活動流程順暢才提早施放，這是3位首長的疏失。她說「辦得不夠完美、完善，真的要表示抱歉。」對滅火器進場和無人機干擾問題，盧秀燕表示，舞台設計會再改進，藝人進場問題也願致歉。

國防部 蔡英文 臉書

上一則

馬文君未簽切結 「有沒有簽都要負保密義務」

下一則

農業部鬆口擬降雞蛋關稅 由貿易商自行進口

延伸閱讀

台中提早放焰火被罵 府：盼中央及地方汲取經驗精進

台中提早放焰火被罵 府：盼中央及地方汲取經驗精進
60架空拍機干擾 雙十焰火無人機演出取消

60架空拍機干擾 雙十焰火無人機演出取消
台中2萬人賀國慶 60消防員秀全台最大國旗

台中2萬人賀國慶 60消防員秀全台最大國旗
台中、台南、雙北 不讓高端流感疫苗進校園

台中、台南、雙北 不讓高端流感疫苗進校園

熱門新聞

台北捷運淡水站外今天凌晨驚傳一對男女公然上演活春宮，完事之後女子赤裸下身蹲在地上，男子趕緊整理衣褲，被路過民眾用手機錄影上傳網路遭四處轉發。圖／翻攝黑色豪門企業

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

2023-10-04 15:38
自8日以來，以色列對加薩發動報復性攻擊，誓言將哈瑪斯夷為平地，到處屍體橫陳。（Getty Images)

滯以台人向外交部求助遭冷回 學者聲援「拒絕巨嬰」

2023-10-11 18:17
台南地院審酌，賴男終能坦承犯行，且已與女方達成調解，也同意給予緩刑機會，認他犯乘機性交罪處1年7月，緩刑3年，並接受法治教育課程2場次。(本報資料照)

女友服藥沉睡硬上 台男擦拭她大腿上「鐵證」吃官司

2023-10-06 09:43
國慶焰火今晚提早20分鐘施放，中市府表示，因為蔡總統等人致詞太簡短，說完就啟動焰火。記者黃仲裕／攝影

雙十國慶焰火提早20分鐘施放被罵翻 原因是…

2023-10-10 15:56
台灣輕艇選手張筑涵奪下杭州亞運激流標桿女子K1金牌。圖／中華奧會提供

杭州亞運／輕艇、橋牌摘金 台灣累積17金追平上屆

2023-10-06 14:34
戴資穎杭州亞運意外女單16強出局。(特派記者季相儒／攝影)

杭州亞運／羽球最後一舞沒帶回獎牌 戴資穎：對自己失望

2023-10-04 18:54

超人氣

更多 >
2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿

2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿
密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助

密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助
紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意

紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意
甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票

甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票
治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫

治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫