以房養老核貸額衝高 前三季成長48億元 改寫同期紀錄

「以房養老」今年前3季核貸額度增加48億台幣，改寫歷年同期新高紀錄。（本報資料照片）

根據金管會統計，截至今年第3季底，國銀「以房養老」業務累計核貸7446件、餘額為426億元（台幣，下同，約13.3億美元），今年前3季核貸額度增加48億元，一舉改寫歷年同期新高紀錄。

對於國銀前3季「以房養老」核貸額度增加原因，銀行圈指出兩關鍵，一、因房價 緩步墊高，核貸額度自然水漲船高；其次，為降低貸放風險，銀行擇優承做「高單價」的房子，也是關鍵主因。

各家銀行在2015年底開辦「以房養老」業務，前兩年因各銀行陸續加入、業績快速成長，隨老人「有土斯有財」、留房給子女等觀念根深柢固，以房養老需求漸飽和，2017年9月底，核貸額度僅個位數成長。

2022年3月，中央銀行啟動升息 循環，讓「以房養老」每月領到的生活費加速縮水，當年9月核貸額度季增率跌至3.43%，為單季新低紀錄，業務成長苦陷低迷窘境。

不過，2023年情況逆轉。今年首季核貸額度增加17億元，第2季增加16億元，第3季增加15億元，逐季下滑是因傳統第3季適逢民俗月及暑假，使業務量轉冷，若進一步與同期相較，2023年第3季增加15億元核貸額度，仍是同期次高，累計前三季增加48億元，則是同期的新高紀錄。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛直言，升息讓以房養老的月領生活費加速縮水，理應會壓抑申辦需求，但核貸額度卻不降反增，他認為，可能與銀行偏好承做高價市中心產品有關。

黃舒衛說，房市修正後，銀行風控偏好往高價、市中心、或是精華區的物件承辦，至少房價低檔有撐，導致即便各銀行嚴控核貸估值和成數，最後核貸額度反而更高。

另一家銀行主管則認為，房價仍緩步墊高，推升了整體國銀對以房養老的核貸額度。以信義房價指數從2020年8月到今年8月，台北市指數是148.11，是三年來第三高 ，新北市177.7則是近三年新高，顯示房價仍緩步墊高。

金管會統計顯示，今年第3季底，國銀承辦以房養老平均每件核貸額度是572萬元，是近年新高，顯示可能因為房價未大跌、或銀行找較高單價物件承作，兩大因素墊高了整體核貸額度。

根據金管會公布的「以房養老」最新數據，截至今年第3季底，共15家國銀承辦以房養老，累計核貸件數7446件、季增224件，累計前三季件數增加749件是近四年同期新高；核貸額度426億元、季增15億元，前三季增加了48億元，則是史上同期新高，件數與核貸額度均現持穩。