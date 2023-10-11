10校重點領域學院 2年相繼設立 校方：互打

蔡英文總統（左五）、教育部長潘文忠（左四）、台師大校長吳正己（右五）、金仁寶集團董事長許勝雄（右四）及台師大校友總會理事長王金平（右三）等人，日前共同主持台師大「跨域科技產業創新研究學院」揭牌典禮。(記者侯永全／攝影)

半導體、AI人工智慧 等產業正夯，卻也極缺人才，蔡政府2年前通過「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，至今有10所大學成立11個相關研究學院，包括台大、陽明交大、清大等，台師大跨域科技產業創新研究學院上周也剛揭牌。但各學院首年註冊率兩樣情，有碩士班搶破頭、錄取率不到1成，也有博士班註冊率掛蛋。

有學校分析，政府一連串推出重點科技學院，但「餅就那麼大，會網內互打」；也有學校則認為，已有不少產業要推派主管入學進修，招生應會漸入佳境。

國家重點領域包括半導體、人工智慧、智慧製造、循環經濟、金融、國際傳播及政治經濟等，共有10所頂大陸續與企業合作，新設重點領域學院。但從揭牌到招生至實際開學，各學院幾乎僅有半年「衝刺期」，加上短短2年各地出現重點學院，相互競合關係也顯現在首年新生註冊率上。

像台大重點科技研究學院設有4學程，首年積體電路設計學程碩士班錄取25人，僅20人註冊；博士班預計招9人，僅3人錄取；奈米工程學程碩士班錄取25人，12人註冊，博士班也見缺額。

清大半導體學院今年碩士班有兩人放棄註冊；博士班招20人、14人註冊。

反觀陽明交大產創學院設有前瞻半導體、智能系統研究所，首年碩士班註冊率100%；今年碩士班招100人，僅1人未註冊。

最新成立的台師大產創學院，分為「AI跨域應用研究所」與「綠能 科技與永續治理研究所」兩大研究所，AI所碩士班錄取率僅18.5%，新生註冊率100%，但綠能所博士班雖有6人報考，考量研究領域與所內不符全刷掉，註冊率掛零。台科大產創學院設有3研究所，今年碩、博士班招生註冊也有零星缺額。

有大學行政主管分析，政府推出這麼多重點科技學院，但餅就那麼大，只會網內互打；反觀各校以外加名額招收國際生成效良好，有不少學校已在思考如何向國際生招手，如台積電準備要去日本熊本設廠，未來會嘗試招收日本學生。

清大半導體學院長林本堅說，儘管1年培育100人，對台灣半導體產業人才需求仍是杯水車薪；台師大產創學院院長高文忠則認為，招生會漸入佳境，已有不少產業要推派主管入學進修，有望正向循環。