我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山開唱 歌手陳奕迅吐槽「處處喪屍」惹議

美明年起加速提供「電動車減稅」優惠 但設定若干條件

10校重點領域學院 2年相繼設立 校方：互打

記者趙宥寧／台北11日電
蔡英文總統（左五）、教育部長潘文忠（左四）、台師大校長吳正己（右五）、金仁寶集團董事長許勝雄（右四）及台師大校友總會理事長王金平（右三）等人，日前共同主持台師大「跨域科技產業創新研究學院」揭牌典禮。(記者侯永全／攝影)
蔡英文總統（左五）、教育部長潘文忠（左四）、台師大校長吳正己（右五）、金仁寶集團董事長許勝雄（右四）及台師大校友總會理事長王金平（右三）等人，日前共同主持台師大「跨域科技產業創新研究學院」揭牌典禮。(記者侯永全／攝影)

半導體、AI人工智慧等產業正夯，卻也極缺人才，蔡政府2年前通過「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，至今有10所大學成立11個相關研究學院，包括台大、陽明交大、清大等，台師大跨域科技產業創新研究學院上周也剛揭牌。但各學院首年註冊率兩樣情，有碩士班搶破頭、錄取率不到1成，也有博士班註冊率掛蛋。

有學校分析，政府一連串推出重點科技學院，但「餅就那麼大，會網內互打」；也有學校則認為，已有不少產業要推派主管入學進修，招生應會漸入佳境。

國家重點領域包括半導體、人工智慧、智慧製造、循環經濟、金融、國際傳播及政治經濟等，共有10所頂大陸續與企業合作，新設重點領域學院。但從揭牌到招生至實際開學，各學院幾乎僅有半年「衝刺期」，加上短短2年各地出現重點學院，相互競合關係也顯現在首年新生註冊率上。

像台大重點科技研究學院設有4學程，首年積體電路設計學程碩士班錄取25人，僅20人註冊；博士班預計招9人，僅3人錄取；奈米工程學程碩士班錄取25人，12人註冊，博士班也見缺額。

清大半導體學院今年碩士班有兩人放棄註冊；博士班招20人、14人註冊。

反觀陽明交大產創學院設有前瞻半導體、智能系統研究所，首年碩士班註冊率100%；今年碩士班招100人，僅1人未註冊。

最新成立的台師大產創學院，分為「AI跨域應用研究所」與「綠能科技與永續治理研究所」兩大研究所，AI所碩士班錄取率僅18.5%，新生註冊率100%，但綠能所博士班雖有6人報考，考量研究領域與所內不符全刷掉，註冊率掛零。台科大產創學院設有3研究所，今年碩、博士班招生註冊也有零星缺額。

有大學行政主管分析，政府推出這麼多重點科技學院，但餅就那麼大，只會網內互打；反觀各校以外加名額招收國際生成效良好，有不少學校已在思考如何向國際生招手，如台積電準備要去日本熊本設廠，未來會嘗試招收日本學生。

清大半導體學院長林本堅說，儘管1年培育100人，對台灣半導體產業人才需求仍是杯水車薪；台師大產創學院院長高文忠則認為，招生會漸入佳境，已有不少產業要推派主管入學進修，有望正向循環。

AI 綠能 人工智慧

上一則

宋楚瑜重提國親合：當年被假民調做掉

下一則

2女逃出報警 秘魯破獲台籍詐團 救出44人

延伸閱讀

佛州通過申請大學用CLT考試替代SAT 專家質疑效力

佛州通過申請大學用CLT考試替代SAT 專家質疑效力
黃仁勳談併購：只買獨一無二的資產

黃仁勳談併購：只買獨一無二的資產
以大數據算考生就讀機率 私校「智慧型違規」挨罰

以大數據算考生就讀機率 私校「智慧型違規」挨罰
145年老字號報紙用AI寫社論 題為「反對AI寫新聞」

145年老字號報紙用AI寫社論 題為「反對AI寫新聞」

熱門新聞

台北捷運淡水站外今天凌晨驚傳一對男女公然上演活春宮，完事之後女子赤裸下身蹲在地上，男子趕緊整理衣褲，被路過民眾用手機錄影上傳網路遭四處轉發。圖／翻攝黑色豪門企業

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

2023-10-04 15:38
蔡一郎（右）、黃櫻惠（左）夫妻，因兒子在麥當勞摔斷右手，利用職權查詢各分店安檢紀錄勒索7060萬元，台灣高等法院依貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財物未遂罪判蔡6年6月、黃婦5年2月徒刑，兩人上訴最高法院。圖／聯合報系資料照

台夫妻勒索麥當勞7060萬遭重判「嚇死他們」嘴臉曝光

2023-10-03 19:52
台南地院審酌，賴男終能坦承犯行，且已與女方達成調解，也同意給予緩刑機會，認他犯乘機性交罪處1年7月，緩刑3年，並接受法治教育課程2場次。(本報資料照)

女友服藥沉睡硬上 台男擦拭她大腿上「鐵證」吃官司

2023-10-06 09:43
台中市已婚楊姓男子與賴姓女子互傳情色訊息，台中高分院判二人得賠楊妻15萬元確定。示意圖／本報資料照片

台退休醫檢師與妻旅遊出軌團友 情色簡訊成證據…賠錢

2023-10-03 18:54
台灣輕艇選手張筑涵奪下杭州亞運激流標桿女子K1金牌。圖／中華奧會提供

杭州亞運／輕艇、橋牌摘金 台灣累積17金追平上屆

2023-10-06 14:34
國慶焰火今晚提早20分鐘施放，中市府表示，因為蔡總統等人致詞太簡短，說完就啟動焰火。記者黃仲裕／攝影

雙十國慶焰火提早20分鐘施放被罵翻 原因是…

2023-10-10 15:56

超人氣

更多 >
醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案

醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案
同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議

同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議
洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃
中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人
紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論

紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論