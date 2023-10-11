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IMF大砍台今年經濟成長率至0.8% 下修1.3個百分點

編譯林聰毅、記者馬瑞璿／綜合報導
國際貨幣基金10日公布最新全球經濟成長預測，將台灣今年經濟成長預測值大幅下修至0.8%。(記者陳正興／攝影)
國際貨幣基金10日公布最新全球經濟成長預測，將台灣今年經濟成長預測值大幅下修至0.8%。(記者陳正興／攝影)

國際貨幣基金（IMF）10日公布的最新預測，台灣今年經濟成長率僅0.8%，遠低於該組織上次預估的2.1%，降幅高達1.3個百分點，但明年成長率預估可達3.0%，較4月上修0.4個百分點。

至於台灣的通膨走勢，IMF預估今年上升2.1%、明年升1.5%，明顯低於全球今、明年的6.9%與5.8%。失業率方面，則今、明兩年均維持在3.7%。

IMF對台灣今年的經濟成長預測並非最悲觀的，史坦普先前公布的預測值只有0.5%、惠譽則預測成長1%；至於官方的預估則以主計總處的1.61%相對樂觀，中央銀行預測值為1.46%。

國發會昨回應，全球經濟成長疲弱，抑制台灣出口表現，隨科技新品備貨旺季效應，以及產業鏈庫存去化告一段落，景氣落底訊號浮現，今年第4季出口可望恢復正成長，也可望增加經濟成長動能。

國發會強調，將強化內需動能，除推動各項疫後強化經濟及社會韌性措施外，也將加速執行公共建設，積極促進產業升級轉型等，持續創造經濟成長新動能。

此外，IMF預測台灣今年消費者物價指數（CPI）上漲2.1%，遠低於全球的6.9%。對此，國發會表示，政府也將密切注意物價。

IMF在「世界經濟展望」秋季報告中，將台灣今年經濟成長率從半年前的預估值大砍1.3個百分點至0.8%，明年經濟成長則上修至3.0%。今年通貨膨脹預估為2.1%，低於國際平均。

通膨方面，IMF預估，台灣今年通膨率為2.1%，明年為1.5%，明顯低於全球今、明年預估的6.9%與5.8%。失業率方面，均維持在3.7%。

惠譽 通貨膨脹 貨幣

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