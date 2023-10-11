60架空拍機干擾 雙十焰火無人機演出取消

國慶焰火昨晚在台中中央公園登場，因有空拍機侵入，導致訊號受影響，無人機搭載煙火表演因而取消，市刑大配戴無人機干擾器到場。（圖：讀者提供）

國慶焰火昨在台中中央公園 施放，現場原定有無人機搭載煙火的表演，但因故取消，台中市政府發聲明因有超過20架空拍機侵擾，干擾訊號導致演出告吹，是否為有「計畫性的攪局」，台中市刑大表示，初步調查，應為屬個別民眾的空拍機，而非有計畫的破壞行動。

國慶焰火昨晚施放，台中市警局動員警力，出動無人機反制器，防止空拍機入侵。全場近60架靠近會場上空遭驅逐，但有20架在中央公園上空，嚴重干擾訊號，因維安及現場人員安全考量，最後取消無人機演出。

市府表示，因昨晚19:30開始，陸續有超過20架非經許可的無人機入侵中央公園上空，造成非常強烈的訊號干擾，因維安及現場人員安全考量，因此取消無人機表演。

國慶焰火昨晚在台中中央公園施放，市長盧秀燕致詞時還提到，台中首創以爵士樂 搭配，另無人機隊搭載煙火展演。沒想到違法入侵的無人機嚴重干擾訊號，造成臨時取消無人機演出，讓民眾大失所望。

台中刑大出動無人機反制器到現場，警員以無人機干擾槍瞄準鎖定，定向發射電波遮蔽無線電頻率及導航系統，被鎖定的空拍機緩緩降落。警方說，考慮地面民眾安全，僅逼迫空拍機折返，淨空展演空域。