我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山開唱 歌手陳奕迅吐槽「處處喪屍」惹議

美明年起加速提供「電動車減稅」優惠 但設定若干條件

護理師包山包海 一天顧40病患 工時逾10小時

記者李青縈／台北11日電

「一天照顧40多名病患，還要幫忙開立醫囑，隨時還可能接到電話，被叫去開會，承受各方壓力。」甫退休的資深護理師感嘆地表示，這個工作太累人了，沒辦法獲得相應的報酬，許多護理師和她一樣，選擇退休年齡一到就申請退休，不想再待在高壓的醫療環境中，這已經不是少數，而是常態。

該名護理師年僅55歲，在北部醫學中心服務十多年，想就近照顧父母，轉調至中部分院任職，但無論是在北部還是中部，照顧病患的壓力絲毫未減。除了輪值三班外，還得調度屬下、處理行政，應付家屬抱怨、醫院評鑑、上級要求，可說是包山包海，忙到生活一團亂。

她曾待過內科急性病房，每天照顧15至20張病床患者；而內科慢性病房護理人力更少，曾一天照顧超過40張病床，幫長期臥床、長出褥瘡的患者換藥、更換三管（鼻胃管、尿管、氣切管），表定工時為8小時，不含休息時間一小時，但光與下一班的護理人員交班40張病床患者需求，至少得花一個多小時，平均工時超過10小時。

工作20多年，現在身軀疲憊，年資一滿遂申請退休，她說，55歲退休，年紀算早，還會繼續工作，因有月退俸，「薪資」不會是二度就業的主要考量，希望工作與生活取得平衡，且壓力不要太大，預計投入長照機構相關產業。

該護理師表示，台灣護理人員嚴重不足，已是長期問題，人力少，而照護病人數多，又得承受家屬干涉，工作輪值三班，且薪水不高，這讓許多年輕護理師不願意久待，只要海外有工作機會，就可能出走，或是往長照體系發展，醫護短缺成為無解的困境。

退休 長照 醫學

上一則

2女逃出報警 秘魯破獲台籍詐團 救出44人

下一則

對台貿易壁壘調查延長 大陸台商移轉生產布局應變

延伸閱讀

缺人手、被減薪 南加聖法蘭西斯醫療中心上百醫護罷工

缺人手、被減薪 南加聖法蘭西斯醫療中心上百醫護罷工
南加又有醫護罷工 要求更多人手、更高薪資

南加又有醫護罷工 要求更多人手、更高薪資
為勸迷信媽做乳房篩檢 護理師出奇招扮演宮廟師姐

為勸迷信媽做乳房篩檢 護理師出奇招扮演宮廟師姐
全民保險10/13線上講座 詳解紅藍卡及長期護理

全民保險10/13線上講座 詳解紅藍卡及長期護理

熱門新聞

台北捷運淡水站外今天凌晨驚傳一對男女公然上演活春宮，完事之後女子赤裸下身蹲在地上，男子趕緊整理衣褲，被路過民眾用手機錄影上傳網路遭四處轉發。圖／翻攝黑色豪門企業

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

2023-10-04 15:38
蔡一郎（右）、黃櫻惠（左）夫妻，因兒子在麥當勞摔斷右手，利用職權查詢各分店安檢紀錄勒索7060萬元，台灣高等法院依貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財物未遂罪判蔡6年6月、黃婦5年2月徒刑，兩人上訴最高法院。圖／聯合報系資料照

台夫妻勒索麥當勞7060萬遭重判「嚇死他們」嘴臉曝光

2023-10-03 19:52
台南地院審酌，賴男終能坦承犯行，且已與女方達成調解，也同意給予緩刑機會，認他犯乘機性交罪處1年7月，緩刑3年，並接受法治教育課程2場次。(本報資料照)

女友服藥沉睡硬上 台男擦拭她大腿上「鐵證」吃官司

2023-10-06 09:43
台中市已婚楊姓男子與賴姓女子互傳情色訊息，台中高分院判二人得賠楊妻15萬元確定。示意圖／本報資料照片

台退休醫檢師與妻旅遊出軌團友 情色簡訊成證據…賠錢

2023-10-03 18:54
台灣輕艇選手張筑涵奪下杭州亞運激流標桿女子K1金牌。圖／中華奧會提供

杭州亞運／輕艇、橋牌摘金 台灣累積17金追平上屆

2023-10-06 14:34
國慶焰火今晚提早20分鐘施放，中市府表示，因為蔡總統等人致詞太簡短，說完就啟動焰火。記者黃仲裕／攝影

雙十國慶焰火提早20分鐘施放被罵翻 原因是…

2023-10-10 15:56

超人氣

更多 >
醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案

醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案
同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議

同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議
洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃
中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人
紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論

紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論