高雄民間辦升旗 94歲翁高唱抗戰歌 願中華民國永遠存在

高雄市「正勤君毅社區」舉辦升旗典禮，94歲成老先生坐輪椅來參加，向國旗行禮致敬。（記者徐如宜／攝影）

「中華民國 萬歲！中華民國生日快樂！」高雄市政府今年未辦國慶升旗典禮，眷村改建的「正勤君毅社區」今天早上7點舉辦升旗典禮，四、五百民眾主動來參加。94歲成老先生也在家人的陪伴下，坐輪椅來參加升旗典禮，還中氣十足唱了抗戰歌曲，感慨當年一起保家衛國的同袍幾乎都不在了，希望中華民國永遠存在。

「市府沒辦、我們來辦！」忠誠里長吳安美、忠純里長艾台民與國民黨 立委參選人李明璇，昨天才決定要辦一場升旗，立即動員籌畫，民眾也很支持，一大清早正勤君毅社區就湧入許多民眾。前鎮區這裡原是聯勤第六十兵工廠附近，當時軍方為安頓近萬名的員工及眷屬設了眷村，後來改建大樓建築群。

今天白髮蒼蒼的長輩大聲唱著國歌、國旗歌，看著國旗冉冉升起，站著筆直。住在社區第16棟的85歲於女士，扶著助行器來參加升旗，她說一定要來，升旗是很有意義的活動。住在眷村社區外的歐陽先生則是聽說這裡有升旗，也是早早來參加。

李明璇說，國民黨執政縣市今年國慶同步辦升旗，原本自己計畫製作「國旗歌」MV就好，能讓更多人感受國慶氛圍，不過看到這麼多縣市都有國慶活動，高雄怎能錯過？前幾天來君毅社區時，一位阿姨很生氣的表示，自己4歲的孫女回家竟然反映幼稚園老師說「國慶就是要慶祝台灣國的生日！」她了聽很生氣。下一代會不會就不知道什麼是中華民國了？

國民黨高雄市黨部副主委童燕珍說，過民議會國民黨過半時，曾要求市政府國慶要在整個滿街都要掛滿中華民國的國旗，市議會、博愛路都旗海飄揚，現在則沒有了，到處充滿不安，讓人很感慨。