台首枚自製氣象衛星 「獵風者」國慶日前升空

台灣第一枚自製氣象衛星「獵風者」9日上午9時36分在法屬圭亞那，搭乘亞利安公司的織女號火箭順利升空。（圖：取自國家太空中心粉絲頁）

台灣首枚自製氣象衛星「獵風者」（Triton）在台灣時間昨上午9時36分，在法屬圭亞那順利升空，大約中午就首次經過台灣上空，晚間8時56分與台灣地面接收站通聯「報平安」，國家太空 中心主任吳宗信說，預計要數周才能正式執行任務，未來希望台灣能自主打造火箭運送衛星入軌。

「獵風者」原定7日上午就要升空，但因搭載的火箭亞利安公司織女號出現異常，最後一秒取消發射，延期2天後，國慶日前夕傳出好消息。國科會主委吳政忠、吳宗信昨均至太空中心觀看升空直播，現場氣氛緊張，倒數5秒後，火箭終於順利發射，太空中心一片歡呼。

升空後的獵風者，第一至第三節火箭依序脫離，10時31分入軌。吳宗信說，非常高興跟激動，日前還特地到土地公廟拜拜，直言自己「很少這麼做」，但最緊張的應是發射團隊，他也感謝計畫主持人林辰宗近10年不辭辛勞，帶領團隊走到成功這步，「總算可以睡覺了」。

獵風者昨晚8時多和地面接收站通聯，國科會主委吳政忠表示，接到「報平安」令人振奮，期望後續任務執行能如預期。吳宗信說，確定本體、功能都在控制中，還有最重要的全球導航衛星系統反射訊號接收儀（GNSS-R）沒問題後，幾周後就有辦法正式執行任務。

蔡英文 總統昨也在臉書 發文慶賀，「獵風者」發射升空，證明以台灣半導體、精密製造的優勢，絕對有能力進軍全球太空產業。

太空中心指出，獵風者原屬於福爾摩沙衛星7號計畫中的第2組自主衛星，因美方中止計畫，任務調整為蒐集海面風速資料。

吳宗信表示，太空中心正執行國家第三期計畫，除獵風者氣象衛星，還有福衛8號光學遙測衛星（8顆）、福衛9號微波衛星（2顆），夜間也可穿透雲層拍攝，未來共有10顆以上衛星，高頻率守護台灣國土安全。

談到台灣太空發展藍圖，吳宗信說，下一步希望能自主打造火箭運送衛星入軌，國家發射場選址仍在努力。